Какая категория россиян может получить скидку за услуги ЖКХ: объяснили в Госдуме

Подать заявление на скидку за услуги ЖКХ можно в МФЦ в течение 30 дней после возвращения в квартиру.



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С наступлением теплого летнего сезона многие жители душных и серых мегаполисов отправились в отпуск: кто-то улетел на море, а кто-то поехал на дачу. Так или иначе, если в городских квартирах не установлены счетчики, то гражданам приходится оплачивать услуги ЖКХ, даже если они длительное время отсутствуют у себя дома.

Меж тем, в России в некоторых случаях предоставляется скидка на коммуналку, если люди не проживают в квартире без счетчиков определенное время. В Государственной Думе РФ напомнили, кто из россиян может воспользоваться правом перерасчета.

По словам депутата Светланы Разворотневой, граждане России смогут добиться перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг при соблюдении ряда условий. Во-первых, в доме не должны быть установлены счетчики. Во-вторых, здание должно быть признано аварийным.

До 2017 года обратиться за скидкой за коммуналку могли граждане, отсутствующие в любой квартире без счетчиков более пяти дней. Однако позже законодатель установил новые требования: получить перерасчет могут только жильцы аварийных домов, в которых технически невозможно установить счетчики, подчеркнула заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ.

Парламентарий также отметила, что для получения акта об обследовании дома можно обратиться в ТСЖ или управляющую компанию, после чего следует направиться с документами в МФЦ. Подать заявление на скидку за услуги ЖКХ можно в течение 30 дней после возвращения в квартиру.