Столичные девелоперы заработали 840 млрд

За год выручка сократилась на 7,5%.



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С января по июль текущего года девелоперы Московского региона выручили почти 840 млрд рублей от продажи жилья в новостройках. За год данный показатель снизился на 7,5%. Реальные доходы строительных компаний будут меньше, так как часть средств будет направлена на субсидирование ипотечных ставок.



Средняя стоимость проданного жилья за год увеличилась на 11%, до 11,8 млн рублей. Средняя площадь, напротив, сократилась на 8%, до 46,8 квадратных метров.

Из десяти жилых комплексов, в которых было совершено больше всего сделок с начала года, семь расположено в Подмосковье.

Лидером продаж стал ЖК «Пригород Лесное», в котором заключено почти 1,6 тыс. сделок. Средний бюджет покупки – 6,32 млн рублей. Второе место занял ЖК «Томилино парк», в котором совершено почти 1,3 тыс. покупок. Средний чек сделки – 6,29 млн рублей. Замыкает тройку лидеров квартал «Ильинские луга». В этой новостройке приобретено 1,1 тыс. квартир. Средний бюджет сделки – 7,21 млн рублей.

В Новой Москве высокие продажи зафиксированы в двух проектах – ЖК «Саларьево парк» и «Новые Ватутинки». Внутри МКАД активнее всего продавались квартиры в ЖК «Люблинский парк».