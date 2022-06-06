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В России запустят новый вид ипотеки под 5%

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В России запустят новый вид ипотеки под 5%

Речь идет о специальной ипотеке для предприятий по выгодной ставке.
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По итогам заседания специализированной комиссии Михаил Мишустин дал соответствующим ведомствам ряд важных поручений, касающихся предпринимательства, среди которых – проработка вопроса запуска нового вида ипотеки. Ранее о возможности запуска в России механизма поддержки предприятий в виде промышленной ипотеки говорил президент – пишет URA.RU.

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Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ, после запуска программы промышленной ипотеки отечественные предприятия смогут получать кредиты на покупку недвижимости под 5% годовых. Отмечается, что воспользоваться выгодными условиями организации смогут только при приобретении площадей напрямую у промышленного девелопера.

Принять участие в разработке программы промышленной ипотеки должны сотрудники Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина при участии глав некоторых субъектов РФ. По информации RT, соответствующие предложения от компетентных ведомств должны быть внесены на рассмотрение Правительства в течение трех дней – до 9 июня.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о еще одном новом виде ипотеки, недавно ставшем доступным для россиян. Речь идет о гибридной ипотеке, в которой Правительство фактически совместило льготный вид ипотеки на новостройки с классическим – тем, что выдается по рыночным ставкам.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2022, 13:11 Источник: Правительство России ✓ Надежный источник

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