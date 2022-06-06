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В России запустят новый вид ипотеки под 5%
По итогам заседания специализированной комиссии Михаил Мишустин дал соответствующим ведомствам ряд важных поручений, касающихся предпринимательства, среди которых – проработка вопроса запуска нового вида ипотеки. Ранее о возможности запуска в России механизма поддержки предприятий в виде промышленной ипотеки говорил президент – пишет URA.RU.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ, после запуска программы промышленной ипотеки отечественные предприятия смогут получать кредиты на покупку недвижимости под 5% годовых. Отмечается, что воспользоваться выгодными условиями организации смогут только при приобретении площадей напрямую у промышленного девелопера.
Принять участие в разработке программы промышленной ипотеки должны сотрудники Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина при участии глав некоторых субъектов РФ. По информации RT, соответствующие предложения от компетентных ведомств должны быть внесены на рассмотрение Правительства в течение трех дней – до 9 июня.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о еще одном новом виде ипотеки, недавно ставшем доступным для россиян. Речь идет о гибридной ипотеке, в которой Правительство фактически совместило льготный вид ипотеки на новостройки с классическим – тем, что выдается по рыночным ставкам.
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