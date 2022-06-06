"Голодные времена": Сбежавшая из России Брежнева срочно продает элитный дом в Подмосковье

Вера Брежнева, судя по всему, поставила крест на России.

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Знаменитая певица после начала спецоперации на Украине резко высказалась в адрес действий российских властей и уехала за границу. Более того, артистка отказалась от роскошной жизни и теперь батрачит в Польше – на благо украинских беженцев. Что же касается страны, в которой она обрела популярность, то на ней Вера Брежнева поставила крест, ведь ее помощница заявила, что супруга Константина Меладзе не вернется в Россию.

Неудивительно, что в СМИ сразу появились новости о том, что звезда решила избавиться от своей недвижимости. Так, инсайдеры сообщают о ее намерении срочно продать свой элитный дом в Подмосковье. Причин такого решения может быть несколько. Во-первых, артистка лишилась поклонников и, соотвественно, концертов на территории России. А это, к слову, один из основных доходов звездной семьи.

Журналист Антон Беккужев считает, что Веру Брежневу в ближайшее время "ждут голодные времена", ведь теперь зарабатывать она сможет, монетизируя свои песни на стриминговых платформах. А это не такие уж и большие деньги. Кроме того, репортер предполагает, что вырученные с продажи своего особняка средства артистка может потратить на жилье за границей. "Купит себе квартиру или дом в Европе", – рассуждает о будущем Веры Брежневой журналист.