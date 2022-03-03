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Что будет с недвижимостью в России: Мнение эксперта

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Что будет с недвижимостью в России: Мнение эксперта

Риелтор рассказал, что ждать на рынке недвижимости в ближайшее время.
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Как известно, сейчас резко упал курс рубля, а Центральный банк увеличил ставку кредитования. Соответственно, многие озадачены вопросом недвижимости. Что же будет с ценами на жилье? Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на эксперта – риелтора Олега Бендрикова.

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По мнению риелтора, расти цены на недвижимость сейчас не должны, поскольку из-за сложившейся ситуации людей, желающих купить жилплощадь, стало гораздо меньше. Так, банки сейчас реже дают ипотеку, а процентная ставка пересматривается. Так, раньше люди брали ипотеку под десять процентов годовых, сейчас же это число увеличилось вдвое. Кроме того, сокращают размер выплат в качестве кредита из-за увеличения финансовой нагрузки.

Бендриков уверен, что для продажи недвижимости нельзя сейчас поднимать чены на квартиры. Наоборот, стоит даже сделать скидку – это увеличит возможность как для покупателя, так и для продавца.

По словам риелтора, нельзя наверняка предсказать изменение цен в ближайшем будущем. Из-за увеличения цен на строительные материалы, застройщики вряд ли будут снижать стоимость жилья. Бендриков считает, что в ближайшем будущем не стоит ждать, что рынок просядет.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 11:28 Источник: "360" • Требует проверки

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