"Срочная продажа": Александр Серов остается без квартиры

Александр Серов решил избавиться от своего жилья. Об этом он сообщил поклонникам в "Инстаграм".



Певец выставил квартиру в столице на продажу. Она находится неподалеку от Серебряного бора. 145-метровую недвижимость артист оценил в 20 миллионов рублей. Подробности сделки он разместил на фото в микроблоге.

Александр Серов отметил, что продает пятикомнатную квартиру срочно. В ней он прожил много счастливых лет. Исполнитель выразил надежду, что новому владельцу придутся по душе атмосфера и уют этого дома. Также он добавил, что пригласит покупателя недвижимости на ужин в ресторан.

В жилище Александра Серова три объединенные в одну квартиры. Из окон жилища открывается прекрасный вид. Агентство недвижимости отмечает, что в подарок покупатель получит автограф в договоре от Александра Серова. Сам певец не рассказал, почему решил продать любимую квартиру. Он говорил, что создавал ее для своего вдохновения.

Напомним, в сентябре прошлого года в семье звезды произошло пополнение. Александр Серов впервые стал дедушкой. Его дочь Мишель родила девочку. Наследницу она назвала Мией. Мишель Серова вышла замуж за избранника по имени Роман в мае 2020 года.