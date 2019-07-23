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Недвижимость

"Статусность и серьезность": роскошный дом Стаса Михайлова разобрали по кирпичикам

Стас Михайлов. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Сапонов

Сергей Сапонов блогер

 архитектор-дизайнер, фотограф
Сегодня мы продолжим разбирать дома звезд по кирпичикам, препарировать их чувство стиля наживую, а также нагло залезать в их карман и выяснять, сколько же они потратили на свои звездные квадратные метры. 
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Объектом расследования станет 580-метровый дом идола мужчины для миллионов россиянок – дом Стаса Михайлова. Стоимость дома в элитнейшем коттеджном поселке Агаларов Эстейт, по самым скромным оценкам, около 300 000 000 рублей.

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Но потратить баснословную сумму на дом недостаточно, его же нужно еще  обставить мебелью, укомплектовать техникой, да и Никаса Сафронова вызвать на роспись стен в гостевом туалете, здесь уже пример Анастасии Волочковой не подойдет, тут место обязывает! Имя Никаса в данном случае использовано исключительно в саркастическом ключе.

Но начнем по порядку. За общий стиль интерьеров дома опять выбрано барокко, как самый дорогой для реализации стиль, но на этом владелец дома не остановился и второй этаж был выполнен в еще более сложном и дорогом стиле – необарокко.

Насколько можно судить, для наших звезд барокко, в принципе, является олицетворением успешности и богатства.

Чем больше бархата, гипсовой лепнины, сусального золота, мрамора и фресок, тем утонченнее и успешнее владелец дома. Довольно ошибочное мнение.

Гостевые пространства первого этажа

Да, именно так мы назовем симбиоз холла, двух лестничных маршей, гостиной, обеденной и второго света, которые выполнены в чистом, но достаточно скромном барокко. Если долго всматриваться, то можно придраться к лестнице и то, только из-за ее чрезмерной скромности, потому что она немного не дотягивает до помпезности истинного барокко.

Пол из итальянского мрамора Crema Nova стоимостью от 7 000 рублей за квадратный метр, венецианская штукатурка светло-бежевого цвета, гипсовые колонны и лепнина – идеальный фон для не менее роскошного содержания.

Центром обеденной зоны является невероятного размера стол, примерно на 20 персон, со столешницей из коричневого мрамора. Итальянских производителей мебели в данном стиле достаточно сложно идентифицировать, но похожую модель можно найти в каталогах Modenese Gastone, стоимостью около 20 000 евро.

Установленный свет, в виде огромных люстр со стеклярусом, также не поддается оценке, это может быть как и итальянские фабрики со стоимостью за единицу не менее 15 000 евро, так и хороший Китай до 2 000 долларов. Но отлично можно распознать роскошные подсвечники Baccarat Mille Nuits на обеденном столе, стоимостью 799 000 рублей каждый.

Но давайте переместимся в приватную часть дома, которая выполнена в черно-золотом стиле. Насколько можно судить по фотографиям из открытых источников, в черно-золотое необарокко Михайлов одел приватную гостиную, кабинет, и спальню. 

Кабинет и приватная гостиная

Видно, что владелец дома использовал достаточно дорогие отделочные материалы, не применял фейков и не резал хвосты бюджету, там где должно быть сусальное золото – там сусальное золото, где рояльный лак – там рояльный лак. Дорогой паркет, портальные окна, скрытые инженерные системы. Все самое дорогое.

Но это все не так бросается в глаза, как мебель. Если провести аналогию, то когда кто-то хочет показать, что обеспеченный человек, то покупает футболки Gucci с огромным лого на груди за 300 евро, но это не совсем формат Стаса Михайлова! Артист выбрал мебель фабрики Visionnaire, это именно та фабрика, когда хочется показать, что у тебя есть возможность покупать очень дорогую мебель. Именно поэтому она так популярна в России.

Так что не будем особо обсуждать стиль, просто пробежимся по ценнику: письменный стол – около 1 100 000 рублей, диваны в гостиной – примерно 3 500 000 рублей, журнальный столик – около 840 000 рублей.

СпальНя 

Черная спальня также увенчана черной бархатной кроватью Visionnaire стоимостью 2 300 000 рублей. Место балдахина в ложе владельцев замещает фреска с античными статуями. Хочется надеяться, что это не печать на натяжном потолке, так как качественных фотографий не найти, а предательский блеск на фреске оставляет большое количество вопросов.

Судить о правильности данного решения сложно, а тем более объективно оценивать общий стиль спальни, но будем надеяться, что хозяевам дома удобно и уютно в этой комнате. 

Итог


Дом достаточно противоречив по стилю в разных его частях, явно говорит о статусности и серьезности владельца.

На обстановку явно потрачена баснословная сумма денег, специально выбран именно тот бренд мебели, который очень хорошо считывается, но смущают морально устаревшие модели, которых уже нет в каталогах фабрики. Поэтому можно сделать вывод, что либо мебель куплена достаточно давно, либо с очень хорошей скидкой.

Опять можем провести аналогии с аутлетами и футболками Gucci за 30 евро. В столовую хозяин дома явно не спустится выпить чашку кофе в одних трусах, а как минимум в парчовом халате и лоферах с вышитой монограммой, простите, стиль обязывает!

Но все равно за всей этой помпезностью, чистотой стиля, тоннами мрамора и километрами бархата остается ощущение недосказанности, недоказанности статуса. Именно это чувство рождается в домах, построенными как ода деньгам и принадлежности к верхушке. Из грязи в князи, или так называемый комплекс нищеброда.

23 июля 2019, 21:02

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