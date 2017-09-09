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Путин и Собянин испытали "Парящий мост"

Владимир Путин и Сергей Собянин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Владимир Путин и Сергей Собянин первыми из посетителей поднялись на уникальный "Парящий мост". Президент России и мэр Москвы открыли парк "Зарядье".
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Мост, парящий над набережной Москвы-реки, сконструирован без опор, его поддерживают натянутые тросы. Конструкция сооружения уникальна – как, впрочем, и весь парк "Зарядье", рассказал российскому лидеру столичный градоначальник.

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"Сам парк уникален тем, что это не просто парк. Это образовательное, познавательное, архитектурное пространство. Два крупных образовательных центра, медиацентр и "Ледяная пещера", "Заповедное посольство", филармония, в которой тысяча шестьсот мест", – отметил Собянин в беседе с Путиным.

По словам мэра Москвы, архитектурной особенностью "Зарядья" является то, что зеленое пространство парка находится над его основными объектами. Путин и Собянин осмотрели один из главных павильонов парка – "Медиацентр". Здесь расположен высокотехнологичный медиакомплекс с панорамным экраном и интерактивным изображением на полу. Президенту и мэру продемонстрировали фильм "Машина времени "Зарядье", созданный к открытию парка, передает агентство новостей "Москва".

Сергей Собянин и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин и Сергей Собянин пообщались с детьми, которые собрались в кафе "Зарядье". Здесь был организован обед для столичных школьников, детей из многодетных семей, воспитанников интернатов.

Автор: Андрей Евлампиев9 сентября 2017, 15:39

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