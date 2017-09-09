В Москве открылся парк "Зарядье"

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в столице новый парк "Зарядье". Церемония с участием президента России и мэра Москвы прошла в рамках празднования Дня города.

"Зарядье" стал крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Его общая площадь – 10,2 гектаров, а площадь всех объектов – почти 84 тысячи квадратных метров. На этой территории расположены информационный павильон "Купол", павильоны "Медиацентр", "Заповедное посольство". Тут же тематический центр "Ледяная пещера", "Флорариум. Центральный объект парка – "Парящий мост", под которым расположена набережная Москвы-реки, сообщает агентство новостей "Москва".

На время празднования дня рождения Москвы посещение парка "Зарядье" возможно только по приглашениям. Свободный вход в парк откроется 11 сентября.