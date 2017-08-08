Районы реновации благоустроят по высоким стандартам

Москва утвердила базовые требования к благоустройству по программе реновации ветхого жилого фонда и определила критерии предоставляемых переселенцам квартир. Об этом в беседе с журналистами после заседания президиума правительства города сообщил руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, задача реновации – это не просто строительство отдельных домов, но создание нового образа жизни. "Во-первых, это смешанная функция – жилые и коммерческие помещения, во-вторых – повышенные стандарты благоустройства", – сказал Хуснуллин.

Глава стройкомплекса Москвы отметил, что утвержденные стандарты предусматривают все, вплоть до самых мельчайших деталей. "Какая будет плитка, бетонная основа под тропинками, асфальт или другое мощение", – пояснил Хуснуллин. Он подчеркнул, что в кварталах реновации будет использован бордюрный камень повышенного качества, крупная плитка. Кроме того, добавил столичный чиновник, реконструируемые районы сразу будут зелеными: для этого там будут высаживать деревья не ниже пяти метров в высоту, а также кустарники.





Проработаны и другие не менее важные детали. Так, в кварталах реновации будет больше опор освещения, они будут лучшего качество. Высокие требования предъявляются и к уличной мебели, детским и спортивным площадкам.

"Обязательно внутри каждого микрорайона будет создано ядро отдыха", – подчеркнул глава стройкомплекса столицы.

Высоки требования и к безопасности. "Камеры на всех входах в подъезды, во дворах. Они будут объединены в единый диспетчерский пункт на несколько домов", – сказал Хуснуллин, отметив, что это значительно повысит безопасность проживания.

Тщательно проработан также вопрос создания улично-дорожной сети в реконструируемых кварталах и необходимого количества парковочных мест. По словам главы стройкомплекса Москвы, парковки будут как наземными, так и подземными. В любом случае, добавил он, необходимо найти баланс парковочных пространств в каждом микрорайоне.





Улучшится проницаемость дорожной сети, будет больше подъездов к районам, вместе с тем повысится их пешая доступность.

Кроме утверждения базовых требований по благоустройству на заседании президиума правительства столицы был сформирован Фонд содействия реновации жилья. "На заседании президиума правительства города принято постановление о создании Фонда. При нем сформирован попечительский совет, который возглавил мэр города Сергей Собянин. В него вошли депутаты, представители общественных палат, надзорных органов и министерства строительства и ЖКХ России", – заявил Хуснуллин.

Новая структура будет принимать ежедневные вопросы, связанные с его повседневной деятельностью, объяснил журналистам глава стройкомплекса Москвы. По его словам, уже в ближайшее время будет назначен руководитель фонда. "Сейчас рассматриваются разные кандидатуры на эту должность. ...Необходимо очень взвешенно подойти к такому назначению", – добавил он.





Вместе с тем Хуснуллин подчеркнул, что сформированный фонд – это абсолютно бюджетная организация, которая работает исключительно на городские задачи и не предусматривает коммерческой деятельности.

В беседе с журналистами глава стройкомплекса также затронул тему отделки. По его словам, это будет уровень комфорт-класса. "Мы прописали ее с точностью вплоть до того, какие будут светильники, розетки, двери, также определили критерии по остеклению и шумоизоляции", – сказал он. Кроме того, добавил Хуснуллин, при разработке стандартов серьезное внимание было уделено местам общего пользования: предусмотрен безпороговый барьер, возможность для хранения колясок и велосипедов, улучшенные лифты.

За качеством строительства будет следить специальное подразделение, созданное на базе Мосгосстройнадзора.





По словам руководителя столичного стройкомплекса, при отделке предоставляемых переселенцам квартир будут использованы улучшенные материалы и комплектующие. "Будут использоваться более качественные и дорогие материалы, чем раньше. Например, вместо деревянных щитовых дверей установят противопожарные металлические на входе в квартиру, а между комнатами – из бруса или слоеного шпона. Также вместо бумажных обоев планируется применять флизелиновые", – сказал Хуснуллин.

Для того, чтобы москвичи лично смогли оценить преимущества программы и то жилье, в которое они переедут, правительство Москвы организует еще один шоу-рум на ВДНХ. "До конца августа на улице будет построен еще один шоу-рум, который уже полностью будет показывать внутреннюю отделку до возможных вариантов мебели, которую мы, конечно, за свой счет не планируем предоставлять. Шоу-рум покажет, как будут внешне выглядеть эти дома", – добавил Хуснуллин.





Напомним, закон о реновации жилья в Москве был принят Госдумой в третьем окончательном чтении 15 июня. Этому предшествовало широкое обсуждение деталей нормативно-правового акта с заинтересованными москвичами, многие из которых побывали на парламентских слушаниях в стенах нижней палаты. 1 июля документ был одобрен президентом России Владимиром Путиным. Ровно через месяц, 1 августа, программа была утверждена мэрией Москвы.

В окончательный список вошли 5144 дома. Программа рассчитана на срок до 2032 года. Реновация охватит все административные округа столицы.