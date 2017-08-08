Власти Москвы примут стандарты благоустройства домов и отделки квартир для реновации
"Сегодня будут приняты стандарты благоустройства домов и
отделки квартир по программе реновации", – написал мэр Москвы в Twitter и на своей странице в
соцсети "ВКонтакте". Всего в программу реновации жилищного фонда Москвы
включены 5144 дома.
Собственники квартир смогут получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также выбрать денежную компенсацию. Переселение будет осуществляться в пределах района проживания. Исключения будут сделаны лишь в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах, где квартиры будут давать в том же округе, а не районе.
Отметим, что список домов, включенных в реновацию, не является окончательным. В ряде домов решения об участии в программе были обжалованы в суде и собственники ждут окончательного решения. Кроме того, общие собрания жителей домов могут принять решение о выходе из нее на любом этапе, вплоть до заключения первого договора предоставления нового жилья.
Ранее Dni.ru писали, что в рамках
Московского урбанистического форума на ВДНХ была открыта шоу-рум будущих
квартир для жителей сносимых хрущевок, где представлены варианты типовых
отделок новых квартир. Ожидается, что первые москвичи смогу переехать из
пятиэтажек в современное жилье уже осенью этого года.
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