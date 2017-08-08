Шикарную виллу Элвиса Пресли сдают в аренду

Дом короля рок-н-ролла Элвиса Пресли предлагается в аренду. Он расположен в Беверли-Хиллз.

Как стало известно, бывшее поместье легендарного певца сдается за 4000 долларов за одну ночь. Однако жильцы обязаны снимать жилище не менее, чем на пять дней.

Уточняется, что в доме есть четыре спальни, шесть ванных комнат, а также бассейн и спа, сообщает "Газета.ru". Дом имеет окна от пола до потолка, расположенные в каждой комнате.

Также на территории поместья есть гостевой дом. Ценителей творчества певца не оставит равнодушными тот факт, что на вилле есть определенное место, где Элвис Пресли приветствовал поклонников в 60-х годах.

Напомним, в мае этого года самолет короля рок-н-ролла был продан на аукционе в Калифорнии за 430 тысяч долларов. На протяжении многих лет лайнер Lockheed JetStar 1962 года хранился в маленьком аэропорту в Розуэлле (Нью-Мексико).

Ранее на аукционе в США была продана и бриллиантовая брошь в виде подковы, принадлежащая музыканту. Ее купили за 204,8 тысяч долларов.

Элвис Арон Пресли — американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Несмотря на смерть Пресли, его музыка продолжает регулярно выпускаться до настоящего времени, включая, помимо многочисленных сборников и переизданий, ранее неизданные записи. В целом в мире продано более миллиарда экземпляров пластинок.