ЧМ-2018 ускорил развитие Москвы

Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года стала драйвером развития инфраструктуры столицы. Марат Хуснуллин уверен, что Москва проведет все мероприятия мундиаля на высшем уровне.

Мероприятия международного масштаба – такие, как ЧМ-2018 – дают толчок развитию не только спортивной инфраструктуры, но и всей городской системы, подчеркнул руководитель градостроительного комплекса столицы на сессии Московского урбанистического форума. Необходимость подготовки к чемпионату серьезно ускорила развитие в транспортной и гостиничной сфере, заявил Марат Хуснуллин.

"У меня нет никаких сомнений в том, что Москва справится с проведением мероприятий в рамках чемпионата. Главное его наследие - это серьезный толчок в развитии спортивной, гостиничной инфраструктуры, а также благоустройства городских территорий", – сказал Хуснуллин.

Реконструкция стадиона "Лужники" в рамках подготовки к ЧМ стала самой масштабной и сложной в истории с технической точки зрения.

"Сохранение стадиона "Лужники", его исторического облика было сложнейшей инженерной и технической задачей. Однако нам это удалось, мы уложились и в заданные сроки, и в бюджет", – отметил Хуснуллин. Глава градостроительного комплекса добавил, что обновленная арена – одна из самых современных, построенных за последние годы, а с точки зрения соотношения цены и качества – один из самых удачных и успешных спортивных проектов в мире.

В обновление спортивной инфраструктуры привлекались не только бюджетные средства – активное участие приняли частные инвесторы. Хуснуллин привел в пример стадион "Динамо". Арена не будет принимать матчи чемпионата – тем не менее, после реконструкции она станет одним из самых современных стадионов страны, причем построенных не за бюджетные деньги, подчеркнул вице-мэр.

Обновляются не только стадионы: идет комплексная реконструкция прилегающих территорий, обеспечивается транспортная доступность. Мероприятия чемпионата столица проведет достойно. И все вложения оправданы тем более, что сооружения будут служить москвичам и гостям столицы и после завершения мундиаля.

В частности, на 11 тренировочных полях, построенных в столице к чемпионату мира по футболу, уже сейчас занимаются более 10 тысяч детей. "Рядом с каждым из этих полей появились детско-юношеские спортивные школы. Чемпионат мира пройдет, а его наследие останется", – заключил Хуснуллин.