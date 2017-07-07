Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

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Москвичей вылечат в "госпитале будущего"

Фото: stroi.mos.ru
"Госпиталь будущего" появится в скором времени на территории медицинского кластера в Сколково. Проект представлен на Московском урбанистическом форуме, который проходит в эти дни в российской столице. По словам главы московского градостроительного комплекса, многофункциональный медицинский центр станет первым полностью "цифровым" госпиталем международного уровня в России.
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Прообразом цифрового медицинского центра стал южнокорейский госпиталь Бундан Сеульского национального университета. Именно он и стал партнером в деле строительства и оснащения сколковского медцентра.

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"Московский международный медицинский кластер это проект мирового уровня, а для Москвы – настоящий прорыв в будущее. И мы видим заинтересованность инвесторов в развитии этой территории. В контексте расширения российско-корейских отношений, в том числе в области здравоохранения, этот проект является особо интересным и знаменует собой хорошее начало отношений в этой сфере", – сказал Марат Хуснуллин.

Проект воплотит в жизнь компания "Ташир Медика", входящая в группу компаний "Ташир". Площадь застройки – 75 тысяч квадратных метров, инвестиции составят до 15 миллиардов рублей. В госпитале Московского международного медицинского кластера (МММК) можно будет получить комплексное обслуживание, включая диагностику, терапию, хирургию, радиологию.

Центр сможет разместить одновременно до 500 пациентов, проводить 150 тысяч амбулаторных приемов и до 50 тысяч госпитализаций в год. Работать здесь будут врачи из Южной Кореи и России, для российских медиков предусмотрены образовательные программы.

Марат Хуснуллин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава столичного градостроительного комплекса уверен, что иностранный медицинский оператор и российский инвестор – это оптимальный тандем для строительства клиники. По словам Хуснуллина, такое сотрудничество очень важно с точки зрения интеграции лучшего международного опыта и повышения уровня отечественной системы здравоохранения в целом.

"Фонд международного медицинского кластера сейчас продолжает роуд-шоу по привлечению в проект передовых зарубежных медицинских организаций. У нас уже есть пул из сильных клиник, которые рассматривают возможность участия в кластере", – сказал вице-мэр.

Фото: stroi.mos.ru

А первым резидентом московского медицинского кластера (ММК) станет израильский медицинский центр "Хадасса". Как сообщил Хуснуллин, такое решение подписал наблюдательный совет фонда "Сколково", который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство будет завершено к концу этого года, и клинико-диагностический центр сразу же передадут израильским партнерам. На территории кластера будет также построена многопрофильная клиника и более десятка учреждений, специализирующихся на онкологии, кардиологии, ортопедии, реабилитации, детских заболеваниях, неврологии и в других областях.

Открытие кластера в Сколково станет настоящим прорывом для Москвы, убежден глава градостроительного комплекса. ММК – крупнейший медицинский инфраструктурный проект в России, направленный на развитие здравоохранения столицы и Московской области. Кластер уникален в своем роде: медицинские клиники из стран, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития, могут здесь оказывать медпомощь, применять препараты и оборудование без сертификации в России – если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.

Фото: stroi.mos.ru

Московский урбанистический форум проходит уже в седьмой раз. С 6 по 12 июля на ВДНХ собираются ведущие эксперты в области урбанистики со всего мира, представители российских компаний и власти. Тема дискуссии - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

Автор: Андрей Евлампиев7 июля 2017, 17:21

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