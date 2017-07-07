Московские хрущевки признали опасными для здоровья

Столичные пятиэтажки, попавшие под реновацию, специалисты признали опасными для жильцов. Старые дома заражены плесенью.

Как выяснилось, грибок обнаружен в каждой четвертой квартире. За год жизни в таких условиях у 30% людей началась аллергия.

"В жилой среде присутствует грибковый аэроаллерген", – цитирует специалистов Минздрава России Telegram-канал Mash. Отмечается, что эксперты исследовали 328 квартир по всей Москве.

В домах на 2-й Новоостанкинской улице было зафиксировано превышение фенола и формальдегида. Специалисты пришли к выводу, что дальнейшее проживание в них крайне опасно.

Кроме того, в планируемых к сносу пятиэтажках есть и другие объективные минусы. Это маленькие комнаты с низкими потолками и слабая звукоизоляция.

Отметим, при реновации московских хрущевок будет учтен опыт крупнейших мегаполисов. Масштабная государственная программа заинтересовала урбанистов и архитекторов со всего мира. Как писали Dni.Ru, о желании принять участие в обновлении российской столицы уже заявили несколько крупных европейских и азиатских компаний.

Напомним, президент России Владимир Путин одобрил реновацию жилья в столице. Он подписал соответствующий закон 1 июля. Документ предусматривает снос ветхих жилых зданий и переселение москвичей в новые дома. Поправки к закону гарантируют соблюдение прав жильцов и собственников нежилых помещений.