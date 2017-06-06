Реновация прошла широкое обсуждение в Госдуме

В Госдуме во вторник, 6 июня, состоялись парламентские слушания по реализации программы реновации ветхого жилого фонда в Москве. На мероприятии присутствовали глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства и профильных думских комитетов, а также около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу.

В ходе слушаний развернулась активная дискуссия о способах улучшения законопроекта о реновации, который будет рассмотрен во втором чтении в конце этой недели. Пришедшие москвичи выразили свою благодарность за возможность выступить в стенах нижней палаты парламента по столь важной для них теме. Кроме того, многие из приглашенных в Госдуму жителей хрущевок поблагодарили власти за программу реновации, которая позволит значительно улучшить их жилищные условия.

Как отметил думский спикер Вячеслав Володин, широкое обсуждение нормативно-правового акта необходимо для того, чтобы принять качественный закон, отвечающий интересам и потребностям москвичей. По его словам, в нижней палате парламента все понимают необходимость реализации программы, а также то, чтобы права жителей переселяемых домов были максимально защищены.

"Президент дал поручение Думе этот вопрос проработать вместе с правительством. Это сделано", – отметил председатель Госдумы, добавив, что эта задача решалась в ходе подготовки документа ко второму чтению.





Вячеслав Володин призвал москвичей активнее включаться в процесс реновации, обсуждать законопроект вместе с законодателями Госдумы и Мосгордумы, а также руководством города и префектур. Вместе с тем он отметил, что считает недопустимым давление органов исполнительной власти на жителей попавших в список реновации домов.

"Если будет давление со стороны управ, или других чиновников, то эти вопросы нужно будет адресовать в прокуратуру, потому что ваше право войти в программу, ваше право выйти из программы, наша задача ваши права защитить", – сказал он.





Кроме того, выслушав мнения приглашенных москвичей, спикер предложил увязать включение домов в программу реновации с процентом их физического износа. "Потому что те вопросы, которые задавались со стороны критиков, сводились к тому, что процент износа и сроки реализации этого проекта по годам должны быть увязаны", – пояснил Володин. На его взгляд, если выйти к такому решению, будет найден совместный общественный консенсус по реновации.

На слушаниях выступил также заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. По его словам, в ходе подготовки ко второму чтению были проанализированы все высказанные жителями хрущевок замечания. "В новой редакции законопроекта сняты ограничения по судебному оспариванию, отрегулированы вопросы градостроительной деятельности", – отметил он. По словам зампреда кабинета министров, внесенные правительством поправки отвечают замечаниям граждан.

"Это будет работающий механизм со всей гарантией прав жителей", – заверил собравшихся Козак.

Одним из главных действующих лиц на слушаниях стал мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал о гарантиях жителям расселяемых пятиэтажек, а также ответил на все вопросы, которые волновали пришедших в Госдуму москвичей. По его словам, новые дома – это жилье высокого качества, которое отвечает всем современным стандартам.





"С прошлого года в Москве разрешено строить дома или из монолита, или из кирпича, или из трехслойных энергоэффективных моделей. Это современные, качественные и добротные дома", – сказал столичный градоначальник.

Собянин подчеркнул, что сейчас в мэрии определяются со стартовыми площадками, которых, по его словам, будет около 300. "Большинство переселенцев переедут в новое жилье не только в своем районе, но и в своем квартале", – подчеркнул он. Кроме того, добавил мэр, для тех, кто желает улучшить свои жилищные условия в рамках программы реновации путем приобретения дополнительных квадратных метров, будут предоставлены скидки, разработаны механизмы отсрочки и специальные ипотечные программы.

Затронул столичный градоначальник и вопрос реконструкции хрущевок, что некоторые критики реновации рассматривают в качестве полноценной альтернативы программы. Собянин пояснил, что реконструировать эти дома невозможно в силу их конструктивистских особенностей. "Такой подход был применен в Германии в свое время, но качество тамошних домов было совершенно другое. Кроме того, при реконструкции невозможно увеличить и улучшить внутреннюю планировку", – сказал он.

Мэр подчеркнул, что за всего в столице было реконструировано всего лишь две хрущевки. "Это не решение вопроса", – уверен столичный градоначальник.

На слушаниях москвичи обратились к мэру Москвы с требованием как можно скорее начать реновацию в их районах. Как отметила жительница одной из хрущевок, состояние ее дома перестало отвечать всяким требованиям безопасности.



"Чем хуже техническое состояние дома, тем активнее жители выступают за программу. И речь здесь идет не только о желании угодить гражданам, но и техническом состоянии этих районов. Поэтому в первую очередь постараемся реализовывать проект там, где состояние домов вызывает наибольшие опасения", – заверил москвичку Сергей Собянин.





По его словам, новые районы будут проектироваться таким образом, чтобы площадь зеленых насаждений в них не уменьшалась. "Также у нас есть программа народных парков, когда вокруг районов мы создаем около 50 новых зеленых насаждений каждый год. Эта программа будет усилена в рамках реновации", – сказал мэр.

"Мы стараемся учесть пожелания и за, и против. Большинство проблемных вопросов постарались решить. Программу надо принимать, чтобы сохранить собственность людей, которая уже через 10-15 лет может прийти в аварийное состояние", – уверен Собянин.

В слушаниях принял участие также председатель профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его словам, к тексту законопроекта о реновации поступили 144 правки от правительства и депутатов нижней палаты парламента.

90% поправок были частично или полностью приняты, отметил Москвичев.





"Мы постарались прописать все вопросы, о которых мы говорили", – уточнил парламентарий. В частности, теперь, согласно нормативно-правовому акту, вместо 60 дней переселенцам будет предоставлено 90 дней на принятие решения о переезде.

В свою очередь, председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что основную задачу по доработке законопроекта о реновации депутаты видели в том, чтобы обеспечить как надлежащий уровень гарантий собственникам жилых помещений, так и хорошую реализуемость самой программы.

Говоря о конкретных поправках комитета, он отметил, что теперь программа реновации не сможет затронуть нежилые объекты, расположенные рядом со сносимыми многоквартирными домами. Кроме того, отношения с собственниками нежилых помещений в хрущевках будут регулироваться по аналогии с владельцами квартир в этих домах.

"Было очень важно, чтобы переселение по программе реновации не породило дополнительных проблем как для самих граждан, так и для их кредиторов. Под ипотекой сейчас находится порядка 15 тысяч квартир. Доработанный законопроект предусматривает переход в силу закона на новое предоставленное помещение всех ранее установленных ограничений и обременений, в том числе ипотеки", – сказал Николаев.





Между тем председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что депутаты максимально тщательно проработали каждую деталь нормативно-правового акта и поправок к нему.

"Гарантии конституционных прав и свобод здесь выведены на надлежащий уровень. Это касается, безусловно, и механизма перехода права собственности. В проекте закона при первом чтении было написано, что решение о выводе дома из эксплуатации является основанием для перехода права собственности. Конечно же, сейчас мы уточнили, что основанием может быть договор или судебное решение, и ничто иное", – пояснил законодатель.

Кроме того, добавил Крашенинников, был проработан вопрос о равнозначности и равноценности нового жилья, достигнута договоренность по поводу судопроизводства в случае возникновения спорных моментов. Также проработаны нормы, касающиеся переселения жителей хрущевок.

"Мы внесли поправку: вывод дома из эксплуатации может быть не ранее переселения всех жителей в новые дома", – заметил он.

На слушаниях по реновации выступили и руководители думских фракций. "Москва вышла с очень редкой, смелой и решительной инициативой. Такую задачу еще никто не решал. Решать ее надо быстро, комплексно, с учетом интересов каждого проживающего в Москве", – отметил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Руководитель Компартии отметил, что построенные в рамках реновации дома должны обладать высоким качеством и надежностью. Кроме того, подчеркнул он, необходимо сберечь всю инфраструктуру районов. "Если не включиться в программу сейчас капитально, то через какое-то количество лет ситуация может выйти из под контроля". – сказал он.

"Мы максимально поддержим и учтем все замечания. Во всех уголках страны внимательно следят и смотрят, как мы примем решение", – подчеркнул Зюганов.





В свою очередь, глава ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что благодаря программе реновации у москвичей есть уникальная возможность улучшить свои условия. "Можно получить деньги за свою квартиру и переехать туда, куда хочешь, купить квартиру там, где считаете нужным. Это удача, это счастье", – пояснил глава либерал-демократов.

"С новосельем, дорогие москвичи, я рад, что вы переедете в новые квартиры", – поздравил будущих переселенцев Жириновский.

На слушаниях выступил также председатель "Справедливой России" Сергей Миронов. Он похвалил недавнюю инициативу мэрии Москвы, в соответствии с которой голоса "молчунов" будут перераспределяться пропорционально между сторонниками и противниками программы.

"Москва должна показать пример регионам, и я уверен, что Госдума займется разработкой подобного закона и на остальной территории страны. Желаю реновации в добрый путь!" – сказал Миронов.





В свою очередь, зампред нижней палаты парламента, член фракции "Единая Россия" Петр Толстой отметил важность парламентских слушаний для развенчания всевозможных мифов о реновации. По его словам, ко второму чтению удалось сформулировать возможность выбора для переселенцев в рамках программы. "Равнозначное и равноценное жилье – это выбор, можно также взять деньги и купить жилье, которое нравится. Также есть возможность использовать материнский капитал. Это огромный плюс закона", – сказал Толстой.

По его словам, реновация станет благом как для простых людей, так и для представителей бизнеса. "У нас сотни тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Не должно быть коммуналок, люди должны жить по-человечески", – подчеркнул он. Что касается предпринимателей, то, отметил законодатель, в соответствии с доработанным проектом закона город предоставит им аналогичные помещения в аренду. "Будут те же парикмахерские, салоны красоты. Все это сохранится в новых районах", – пояснил Толстой. Подготовленный ко второму чтению документ – это справедливый закон, уверен депутат.

"Такого не было никогда, чтобы в Госдуме большая часть зала состояла из людей, которых коснется обсуждаемый законопроект. Это – новое качество работы парламента России", – подчеркнул Толстой.





Стоит отметить, что по итогам обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании тематической рабочей группы с участием граждан, которые в ходе слушаний выступили с критикой программы реновации. "Мы должны с вами выстроить коммуникации и дальше смотреть, как будем работать над законом", – обратился к некоторым из собравшихся глава нижней палаты парламента.

Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, все затраты на программу город возьмет на себя.





В первом чтении Госдума одобрила проект о реновации ветхого жилья 20 апреля. В соответствии с документом, жителям пятиэтажек должны предоставить равнозначное жилье – не меньшей площади, с тем же количеством комнат и в районе проживания. Исключение сделают для жителей центра столицы, Зеленограда и Новой Москвы: их будут переселять в пределах округов.

Голосование среди жителей московских хрущевок стартовало досрочно 14 мая и продлится до 15 июня. На 1 июня в голосовании приняли участие почти 48% квартир в 4546 пятиэтажках, вошедших в перечень голосования по включению в программу реновации. В среднем включение домов в программу поддержали 89,5% проголосовавших.