Реновация прошла широкое обсуждение в Госдуме

Тяжелая болезнь Пугачевой Теракт у Нотр-Дама Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Вторник 6 июня
Лента новостей
21:54
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
21:54
Лидер "Кабриолета" попал в аварию
21:51
Наталья Штурм с голой грудью распугала испанцев на пляже
21:46
"Геликон-опера" закрыла "Красную площадь"
21:42
Путин провел переговоры с эмиром Катара
21:21
В Москве при строительстве станции метро погиб рабочий
20:29
Под Петербургом девушка умерла от переохлаждения
19:47
"Дар" воспользовался правом на ответ
19:35
На севере Москвы при пожаре погиб человек
19:19
Что нужно знать о потребкредитах
19:09
Бывший солист "На-На" рассказал о рецидиве рака
19:01
В Поморье при строительстве ТЦ погиб рабочий
18:51
900 туристов заперли внутри Нотр-Дама после теракта
18:25
Россияне массово скупают Bentley
18:21
В Санкт-Петербурге пройдет конференция по сексуальности
17:59
Артист цирка Запашных сорвался с 20-метровой высоты
17:49
Мажоры на BMW разбились в аварии на Поклонной горе (видео)
17:41
Бедным россиянам раздадут по 10 тысяч
17:20
Питер погрузился в сказки Пушкина
17:18
Россия введет визовый режим с Украиной
17:18
Под Тверью объявлен траур после массового убийства
17:15
"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов
17:12
Малахов позвал к себе выжившую в бойне под Тверью
16:55
Найден неожиданный способ спастись от ожирения
16:53
Jaguar и Land Rover стали доступнее
16:33
Новый сезон "Отеля "Элеон" разочаровал телезрителей
16:24
Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии у границы
16:14
Пугачеву сразил сердечный приступ
16:12
Сформирован шестой созыв Общественной палаты
16:03
Актрису Пельтцер погубил молодой любовник
15:55
Дума за год разберет 20-тилетние "законодательные завалы"
15:54
В Сибири двое детей сгорели заживо во время игры со спичками
15:53
Россиян накажут за жалобы в магазинах
15:44
В России рухнула ставка по ипотеке
15:38
Кормилицы накинулись на ошарашенного Галкина
15:37
Звезда фильмов для взрослых пошла в депутаты ради бомжей
15:30
Путин поддержал идею отзыва гражданства у террористов
15:13
Сексуальный стиль пожилой жены президента Франции
15:12
Неутешительный диагноз приковал Елену Воробей к постели
15:11
Путин предложил ввести присягу для получающих гражданство
15:10
Вылечившийся от рака мужчина получил постоянную эрекцию
15:01
Для продления молодости суставов нужно съесть пять продуктов
15:00
Сергею Гармашу потребуется операция
14:32
В Коломенском пройдет Kaspersky Geek Picnic 2017
14:28
На вдову Ельцина накинулись после слов о "святых" 90-х
14:25
Легендарный футболист скончался в возрасте 83 лет
14:22
Подробности бракосочетания звезд "Дома-2"
14:10
Мужчина застрелил коллегу прямо в офисе
14:04
Почему украинский теплоход совершил неожиданный маневр в Черном море
13:57
Самые главные сериалы июня
13:55
Загадки и мистика в жизни Пушкина
13:50
Дикий медведь пробрался в жилой дом и сыграл на пианино (видео)
13:44
Найден способ воскрешать мертвых
13:40
Россия перехватила бомбардировщик США над Балтикой
13:37
Ольга Бузова набросилась на Павлюченко
13:30
Собчак спрятала живот под перья
13:27
Почему по утрам болит голова
13:25
Московского бизнесмена заживо закопали из-за 30 миллионов
13:19
NASA открыло новые опасные астероиды
13:07
Rixos Premium Belek открыл двери в мир превосходного отдыха
12:59
Российские военные приобрели наноневидимость
12:58
Скончался создатель программы "Время"
12:47
В Москве школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
12:34
В Москве скорую помощь использовали для перевозки стройматериалов
12:33
Подробности состояния госпитализированного актера Державина
12:26
Опубликован рейтинг самых дорогих брендов в мире
12:18
Пригожин употребляет запрещенные препараты
12:16
Нюша сделала признание накануне свадьбы
12:15
Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера
12:09
Молодой муж побил Анну Грачевскую
12:05
Брат Ющенко "доказал" украинское происхождение древних греков
11:33
Актер Сергей Гармаш попал в ДТП
11:32
Алкоголь во время беременности уродует лицо ребенка
11:28
Мать утешает Бузову после обиды и предательства
11:27
Урганту было отвратительно от соседства с сыном
11:15
Общественная палата обновляет кадры
10:57
Названы причины аномального похолодания в России
10:57
На Ярославском вокзале у москвича украли 10 миллиардов
10:47
Яркие роли "сказочной старушки" Татьяны Пельтцер
10:45
Болид взорвался на скорости 500 км/ч (видео)
10:33
Российские дети отравились конфетами Порошенко
10:29
Дарья Донцова: Мужчины цепляются даже за плохой очаг
10:27
Родившийся без носа малыш умер в возрасте двух лет
10:24
Россия отказалась финансировать ПАСЕ
10:00
Астрономы открыли кипящую планету
09:59
В зоопарке живого осла бросили на растерзание тиграм (видео)
09:45
На красной ветке метро на рельсы упал пассажир
09:40
Россиянам разрешили брать ипотеку без первоначального взноса
09:35
Брак с Дианой принц Чарльз назвал трагедией
09:33
Российские авиакомпании за год потеряли миллиарды рублей
09:16
Москвич голыми руками забил насмерть мать-пенсионерку
09:15
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
08:54
Названы лучшие университеты страны
08:39
"Женская версия" Сноудена подставила Москву
08:29
Мать рассказала о свадьбе Юлии Началовой
08:21
Россияне утопают в собственном жире
07:58
В Москве из авто юрисконсульта украли 600 тысяч рублей
23:15
Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя
21:56
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
21:52
О чем россияне чаще всего спрашивают Путина
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Пугачеву срочно прооперировали
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор
В театрах Москвы массово обирают зрителей
Недвижимость

Реновация прошла широкое обсуждение в Госдуме

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
В Госдуме во вторник, 6 июня, состоялись парламентские слушания по реализации программы реновации ветхого жилого фонда в Москве. На мероприятии присутствовали глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства и профильных думских комитетов, а также около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу.
прочитано 338 раз

В ходе слушаний развернулась активная дискуссия о способах улучшения законопроекта о реновации, который будет рассмотрен во втором чтении в конце этой недели. Пришедшие москвичи выразили свою благодарность за возможность выступить в стенах нижней палаты парламента по столь важной для них теме. Кроме того, многие из приглашенных в Госдуму жителей хрущевок поблагодарили власти за программу реновации, которая позволит значительно улучшить их жилищные условия.

ПО ТЕМЕ

Программа реновации стала намного лучше предыдущей

Госдума примет качественный закон о реновации

Какой будет плотность и этажность районов реновации

 Реновация жилья в Москве

Сюжеты Реновация жилья в Москве

Как отметил думский спикер Вячеслав Володин, широкое обсуждение нормативно-правового акта необходимо для того, чтобы принять качественный закон, отвечающий интересам и потребностям москвичей. По его словам, в нижней палате парламента все понимают необходимость реализации программы, а также то, чтобы права жителей переселяемых домов были максимально защищены.

"Президент дал поручение Думе этот вопрос проработать вместе с правительством. Это сделано", – отметил председатель Госдумы, добавив, что эта задача решалась в ходе подготовки документа ко второму чтению.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

Вячеслав Володин призвал москвичей активнее включаться в процесс реновации, обсуждать законопроект вместе с законодателями Госдумы и Мосгордумы, а также руководством города и префектур. Вместе с тем он отметил, что считает недопустимым давление органов исполнительной власти на жителей попавших в список реновации домов. 

"Если будет давление со стороны управ, или других чиновников, то эти вопросы нужно будет адресовать в прокуратуру, потому что ваше право войти в программу, ваше право выйти из программы, наша задача ваши права защитить", – сказал он.

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

Кроме того, выслушав мнения приглашенных москвичей, спикер предложил увязать включение домов в программу реновации с процентом их физического износа. "Потому что те вопросы, которые задавались со стороны критиков, сводились к тому, что процент износа и сроки реализации этого проекта по годам должны быть увязаны", – пояснил Володин. На его взгляд, если выйти к такому решению, будет найден совместный общественный консенсус по реновации.

На слушаниях выступил также заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. По его словам, в ходе подготовки ко второму чтению были проанализированы все высказанные жителями хрущевок замечания. "В новой редакции законопроекта сняты ограничения по судебному оспариванию, отрегулированы вопросы градостроительной деятельности", – отметил он. По словам зампреда кабинета министров, внесенные правительством поправки отвечают замечаниям граждан.

"Это будет работающий механизм со всей гарантией прав жителей", – заверил собравшихся Козак.

Одним из главных действующих лиц на слушаниях стал мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал о гарантиях жителям расселяемых пятиэтажек, а также ответил на все вопросы, которые волновали пришедших в Госдуму москвичей. По его словам, новые дома – это жилье высокого качества, которое отвечает всем современным стандартам.

Сергей Собянин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

"С прошлого года в Москве разрешено строить дома или из монолита, или из кирпича, или из трехслойных энергоэффективных моделей. Это современные, качественные и добротные дома", – сказал столичный градоначальник.

Собянин подчеркнул, что сейчас в мэрии определяются со стартовыми площадками, которых, по его словам, будет около 300. "Большинство переселенцев переедут в новое жилье не только в своем районе, но и в своем квартале", – подчеркнул он. Кроме того, добавил мэр, для тех, кто желает улучшить свои жилищные условия в рамках программы реновации путем приобретения дополнительных квадратных метров, будут предоставлены скидки, разработаны механизмы отсрочки и специальные ипотечные программы.

Затронул столичный градоначальник и вопрос реконструкции хрущевок, что некоторые критики реновации рассматривают в качестве полноценной альтернативы программы. Собянин пояснил, что реконструировать эти дома невозможно в силу их конструктивистских особенностей. "Такой подход был применен в Германии в свое время, но качество тамошних домов было совершенно другое. Кроме того, при реконструкции невозможно увеличить и улучшить внутреннюю планировку", – сказал он.

Мэр подчеркнул, что за всего в столице было реконструировано всего лишь две хрущевки. "Это не решение вопроса", – уверен столичный градоначальник.

На слушаниях москвичи обратились к мэру Москвы с требованием как можно скорее начать реновацию в их районах. Как отметила жительница одной из хрущевок, состояние ее дома перестало отвечать всяким требованиям безопасности.

"Чем хуже техническое состояние дома, тем активнее жители выступают за программу. И речь здесь идет не только о желании угодить гражданам, но и техническом состоянии этих районов. Поэтому в первую очередь постараемся реализовывать проект там, где состояние домов вызывает наибольшие опасения", – заверил москвичку Сергей Собянин.

Сергей Собянин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

По его словам, новые районы будут проектироваться таким образом, чтобы площадь зеленых насаждений в них не уменьшалась. "Также у нас есть программа народных парков, когда вокруг районов мы создаем около 50 новых зеленых насаждений каждый год. Эта программа будет усилена в рамках реновации", – сказал мэр.

"Мы стараемся учесть пожелания и за, и против. Большинство проблемных вопросов постарались решить. Программу надо принимать, чтобы сохранить собственность людей, которая уже через 10-15 лет может прийти в аварийное состояние", – уверен Собянин.

В слушаниях принял участие также председатель профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его словам, к тексту законопроекта о реновации поступили 144 правки от правительства и депутатов нижней палаты парламента.

90% поправок были частично или полностью приняты, отметил Москвичев.

Евгений Москвичев. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

"Мы постарались прописать все вопросы, о которых мы говорили", – уточнил парламентарий. В частности, теперь, согласно нормативно-правовому акту, вместо 60 дней переселенцам будет предоставлено 90 дней на принятие решения о переезде. 

В свою очередь, председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что основную задачу по доработке законопроекта о реновации депутаты видели в том, чтобы обеспечить как надлежащий уровень гарантий собственникам жилых помещений, так и хорошую реализуемость самой программы.

Говоря о конкретных поправках комитета, он отметил, что теперь программа реновации не сможет затронуть нежилые объекты, расположенные рядом со сносимыми многоквартирными домами. Кроме того, отношения с собственниками нежилых помещений в хрущевках будут регулироваться по аналогии с владельцами квартир в этих домах.

"Было очень важно, чтобы переселение по программе реновации не породило дополнительных проблем как для самих граждан, так и для их кредиторов. Под ипотекой сейчас находится порядка 15 тысяч квартир. Доработанный законопроект предусматривает переход в силу закона на новое предоставленное помещение всех ранее установленных ограничений и обременений, в том числе ипотеки", – сказал Николаев.

Николай Николаев. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

Между тем председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что депутаты максимально тщательно проработали каждую деталь нормативно-правового акта и поправок к нему.

"Гарантии конституционных прав и свобод здесь выведены на надлежащий уровень. Это касается, безусловно, и механизма перехода права собственности. В проекте закона при первом чтении было написано, что решение о выводе дома из эксплуатации является основанием для перехода права собственности. Конечно же, сейчас мы уточнили, что основанием может быть договор или судебное решение, и ничто иное", – пояснил законодатель.

Кроме того, добавил Крашенинников, был проработан вопрос о равнозначности и равноценности нового жилья, достигнута договоренность по поводу судопроизводства в случае возникновения спорных моментов. Также проработаны нормы, касающиеся переселения жителей хрущевок.

"Мы внесли поправку: вывод дома из эксплуатации может быть не ранее переселения всех жителей в новые дома", – заметил он.

На слушаниях по реновации выступили и руководители думских фракций. "Москва вышла с очень редкой, смелой и решительной инициативой. Такую задачу еще никто не решал. Решать ее надо быстро, комплексно, с учетом интересов каждого проживающего в Москве", – отметил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Руководитель Компартии отметил, что построенные в рамках реновации дома должны обладать высоким качеством и надежностью. Кроме того, подчеркнул он, необходимо сберечь всю инфраструктуру районов. "Если не включиться в программу сейчас капитально, то через какое-то количество лет ситуация может выйти из под контроля". – сказал он.

"Мы максимально поддержим и учтем все замечания. Во всех уголках страны внимательно следят и смотрят, как мы примем решение", – подчеркнул Зюганов.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

В свою очередь, глава ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что благодаря программе реновации у москвичей есть уникальная возможность улучшить свои условия. "Можно получить деньги за свою квартиру и переехать туда, куда хочешь, купить квартиру там, где считаете нужным. Это удача, это счастье", – пояснил глава либерал-демократов.

"С новосельем, дорогие москвичи, я рад, что вы переедете в новые квартиры", – поздравил будущих переселенцев Жириновский.

На слушаниях выступил также председатель "Справедливой России" Сергей Миронов. Он похвалил недавнюю инициативу мэрии Москвы, в соответствии с которой голоса "молчунов" будут перераспределяться пропорционально между сторонниками и противниками программы.

"Москва должна показать пример регионам, и я уверен, что Госдума займется разработкой подобного закона и на остальной территории страны. Желаю реновации в добрый путь!" – сказал Миронов.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

В свою очередь, зампред нижней палаты парламента, член фракции "Единая Россия" Петр Толстой отметил важность парламентских слушаний для развенчания всевозможных мифов о реновации. По его словам, ко второму чтению удалось сформулировать возможность выбора для переселенцев в рамках программы. "Равнозначное и равноценное жилье – это выбор, можно также взять деньги и купить жилье, которое нравится. Также есть возможность использовать материнский капитал. Это огромный плюс закона", – сказал Толстой.

По его словам, реновация станет благом как для простых людей, так и для представителей бизнеса. "У нас сотни тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Не должно быть коммуналок, люди должны жить по-человечески", – подчеркнул он. Что касается предпринимателей, то, отметил законодатель, в соответствии с доработанным проектом закона город предоставит им аналогичные помещения в аренду. "Будут те же парикмахерские, салоны красоты. Все это сохранится в новых районах", – пояснил Толстой. Подготовленный ко второму чтению документ – это справедливый закон, уверен депутат.

"Такого не было никогда, чтобы в Госдуме большая часть зала состояла из людей, которых коснется обсуждаемый законопроект. Это – новое качество работы парламента России", – подчеркнул Толстой.

Петр Толстой. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

Стоит отметить, что по итогам обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании тематической рабочей группы с участием граждан, которые в ходе слушаний выступили с критикой программы реновации. "Мы должны с вами выстроить коммуникации и дальше смотреть, как будем работать над законом", – обратился к некоторым из собравшихся глава нижней палаты парламента.

Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, все затраты на программу город возьмет на себя.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В первом чтении Госдума одобрила проект о реновации ветхого жилья 20 апреля. В соответствии с документом, жителям пятиэтажек должны предоставить равнозначное жилье – не меньшей площади, с тем же количеством комнат и в районе проживания. Исключение сделают для жителей центра столицы, Зеленограда и Новой Москвы: их будут переселять в пределах округов.

Голосование среди жителей московских хрущевок стартовало досрочно 14 мая и продлится до 15 июня. На 1 июня в голосовании приняли участие почти 48% квартир в 4546 пятиэтажках, вошедших в перечень голосования по включению в программу реновации. В среднем включение домов в программу поддержали 89,5% проголосовавших.

Изображение: Dni.Ru

Автор: Иван Поляков6 июня 2017, 20:40

комментарии

Политика

Россия введет визовый режим с Украиной
Президент Сербии назвал Путина лидером мировой политики
Москва и Белград будут укреплять бизнес-связи
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста

Шоу-бизнес

Наталья Штурм с голой грудью распугала испанцев на пляже
Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор
Супруга Джорджа Клуни родила двойню
Бывший солист "На-На" рассказал о рецидиве рака

Проишествия

Теракт у Нотр-Дама устроило "ИГ"
Тверской стрелок раздевал жертв после бойни
Мужчина застрелил коллегу прямо в офисе
Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера

Lifestyle

"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов
Новый сезон "Отеля "Элеон" разочаровал телезрителей
Самые главные сериалы июня
Подробности состояния госпитализированного актера Державина
Шоу-бизнес

Молодой муж побил Анну Грачевскую

Телеведущая рассказала о семейной жизни
Шоу-бизнес

Собчак спрятала живот под перья

Ведущая вызвала смех своими словами
Lifestyle

Сексуальный стиль пожилой жены президента Франции

Эксперты считают, что 64-летняя Брижит Макрон задала новые стандарты образа первой леди
Шоу-бизнес

Наталья Штурм с голой грудью распугала испанцев на пляже

Певица преодолела стыд и легла загорать топлес

Гороскоп

Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем

Фоторепортажи

Ольга Бузова набросилась на Павлюченко
Сергей Зверев побил королеву красоты
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Названа самая красивая замужняя россиянка

Спорт

Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)

Регионы

Российские дети отравились конфетами Порошенко
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru