Володин предостерег от давления на жителей хрущевок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает недопустимым давление органов исполнителей власти на жителей домов, попавших в список программы реновации. "Если будет давление со стороны управ, или других чиновников, то эти вопросы нужно будет адресовать в прокуратуру, потому что ваше право войти в программу, ваше право выйти из программы, наша задача ваши права защитить", – сказал он на парламентских слушаниях во вторник, 6 июня. Глава нижней палаты парламента призвал жителей домов приглашать на свои собрания депутатов в Госдуме и Мосгордуме, чтобы исключить возможность такого давления.



На слушания в нижнюю палату парламента были приглашены порядка трехсот москвичей, чьи дома попали в программу реновации. Они смогли задать свои вопросы мэру Москвы Сергею Собянину и представителям правительства. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами во втором чтении в пятницу, 9 июня.

