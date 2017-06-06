"Мичуринский проспект" подключили к линии

Завершена проходка тоннеля от станции "Раменки" до "Мичуринского проспекта". Движение по этому участку Калининско-Солнцевской линии будут запущено до конца 2017 года.

Проходческий щит "Наталья" проложил последний тоннель на новом отрезке Калининско-Солнцевской линии. Он связал действующую станцию "Раменки" с новой – "Мичуринским проспектом".

Станция метро "Мичуринский проспект" - полуподземного заложения. Пути для движения поездов тут прокладывали не только под землей, но и по поверхности. Это отразилось и на самой архитектуре станции.

"Мичуринский проспект" расположился на трех уровнях. Внизу обустроены пути для движения поездов и пассажирская платформа. На третьем этаже справа вскоре появятся служебные помещения метрополитена, слева – кассы и эскалаторы. Центр второго уровня займет смотровая площадка с видом на зеленую зону и долину реки Очаковка.

Интерьер станции украсят витражные стекла, так что отовсюду откроется панорамный вид. Оформление напомнит о знаменитом биологе Мичурине: здесь представлены в основном растительные мотивы. Второй вестибюль расположится на другой стороне проспекта. Здесь же построят транспортно-пересадочный узел – пассажиры смогут перейти на новую станцию метро с общественного транспорта или оставить свою машину на стоянке подземного паркинга.

Калининско-Солнцевская линия протяженностью почти 25 километров свяжет запад Москвы с востоком. Она разгрузит всю транспортную инфраструктуру и сделает более доступным для пассажиров аэропорт "Внуково".

Монтаж "Мичуринского проспекта" строители планируют завершить к сентябрю. Откроется станция вместе с остальными новой Калининско-Солнцевской линии – в конце года поезда пойдут от "Раменок" до "Рассказовки".