ВДНХ преображается на глазах

В ближайшие годы ВДНХ заметно "помолодеет", в настоящее время на десятках объектов выставочного комплекса ведется реставрация. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, на территории выставочного комплекса восстанавливаются 37 исторических павильонов и 17 фонтанов, в ближайшем будущем будут построены современные музеи и развлекательные комплексы. А в только что отреставрированном павильоне №62 "Охрана природы" уже заработал Международный центр балета.

По словам Сергея Собянина, на территории ВДНХ идет реализация около десятка крупных проектов. "Это и "Город ремесленников", "Город героев", и парк аттракционов, и ландшафтный парк, и музей восточного искусства, и павильон "Космос", и павильоны бывших республик СНГ и так далее и тому подобное", – рассказал мэр.



Отдельно столичный градоначальник отметил открывшийся Международный центр балета. "Мне кажется, что он очень душевный, и интересный, и показательный в силу того, что у нас много вообще в городе хореографических отделений", – цитирует его официальный портал мэра Москвы. Реставрация павильона продолжается, и к весне 2018 года планируется завершить ремонт исторического фасада здания.





Одновременно с открытием центра балета на территории ВДНХ завершилась реставрация арки северного входа. Она была возведена в 1939 году. Ее белые пилоны, разделенные широкими проходами, признаны объектом культурного наследия федерального значения и являются одним из старейших символов выставки.





Почти за 80 лет эксплуатации арка ни разу не реставрировалась, и в результате состояние ее конструкций стало близким к аварийному. Были утеряны барельефы. В результате проведенных работ была сделана гидроизоляция стен и цоколя; восстановлены фасады и оригинальный цвет сооружения, проведена реставрация гранитного цоколя, дверных элементов, парапетов, лестниц, полов, барельефов.

На других объектах ВДНХ работы еще продолжаются. Среди них — павильоны "Центральный" и "Здравоохранение". По словам Сергея Собянина, еще несколько лет назад их состояние было плачевным. Но сейчас здания восстанавливаются и обретают свой первоначальный вид.

"Везде примерно была одна и та же ситуация: полуаварийные здания, в которых бог весь что размещалось, такая специфическая рыночная жизнь, которая была далека от того, что задумывали основатели ВДНХ", – отметил Мэр.

"Год за годом мы видим, как ВДНХ не только возрождается как памятник архитектуры, сталинской архитектуры, но и как место, которое насыщается жизнью, миллионами людей, которые приходят сюда".

Напомним, с 2014 по 2016 годы по решению Правительства Москвы прошло благоустройство территории ВДНХ. Здесь появились новые центры притяжения – "Москвариум", музей "Россия – моя история", летний кинотеатр-лекторий, "Городская ферма" и другие. Было проведено благоустройство парка "Останкино" и Главного ботанического сада РАН.

В 2017 году главная выставка страны вступила в новый этап своего развития. В ближайшие годы здесь планируют восстановить 37 исторических павильонов и 17 фонтанов; построить фермерский рынок и конноспортивный манеж, а также 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек; открыть 11 новых музеев, а также благоустроить территорию.

Общая площадь работ в 2017–2018 годах составит более 200 гектаров. Ожидается, что после завершения всех работ по реконструкции и благоустройству посещаемость ВДНХ возрастет с 25 миллионов до 40 миллионов человек в год, а туристический поток увеличится на 25%.