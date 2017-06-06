Закон о реновации обсудят на парламентских слушаниях

Парламентские слушание по законопроекту о реновации жилого фонда столицы пройдут 6 июня в Госдуме. В детальном обсуждении программы перед вторым чтением документа примут участие и жители пятиэтажек.

Второе чтение законопроекта по реновации запланировано на 9 июня. Однако, как и обещал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, принятию документа будет предшествовать общественное обсуждение.

В парламентских слушаниях примут участие 450 человек, из которых триста – жители подлежащих сносу домов. Они смогут выступить с предложениями во время обсуждения. Остальные сто пятьдесят человек – это московские депутаты всех уровней и представители столичных властей. Вячеслав Володин пригласил на слушания в нижнюю палату также мэра Москвы Сергея Собянина, министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и вице-премьера Дмитрия Козака. Как ранее сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, после обсуждения проекта закона на парламентских слушаниях планирует назначить второе его чтение на 9 июня.

Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм. В первом чтении Госдума одобрила документ 20 апреля. В соответствии с документом, жителям пятиэтажек должны предоставить равнозначное жилье – не меньшей площади, с тем же количеством комнат и в районе проживания. Исключение сделают для жителей центра столицы, Зеленограда и Новой Москвы: их будут переселять в пределах округов.

Напомним, 2 мая столичные власти опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию, передает РИА Новости.

При формировании списка учитывается техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир.