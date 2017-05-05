Самые дешевые квартиры в Крыму
Самое дешевое жилье можно приобрести в Симферополе. Однокомнатная квартира в центре города на шестом этаже девятиэтажки обойдется там в 1,25 миллиона рублей. Общая площадь однушки составляет 19 квадратных метров, сообщает компания "Миэль-Франчайзинг".
На втором месте среди доступного жилья находится однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров в поселке Малый маяк (расположен в восьми километрах от Алушты). В квартире два балкона, с которых открываются виды на Черное море и горы. Стоимость недвижимости составляет около двух миллионов рублей.
Третью позицию занимает однушка в Гурзуфе площадью 20,8 квадратных метра. Она обойдется в 2,7 миллиона рублей. В квартире установлен кондиционер, есть выход в зеленый двор.
Для тех, кто не ограничен в средствах, эксперты составили также рейтинг самых дорогих квартир. Лидером списка стали пятикомнатные апартаменты в Ялте за 84,5 миллиона рублей. Квартира площадью 259,9 квадратных метра расположена в элитном жилом комплексе с собственным паркингом, детской площадкой и рестораном для всей семьи.
На втором месте – трехкомнатное жилье за 66 миллионов рублей в поселке городского типа Ореанда. Дизайн квартиры площадью 160 квадратных метров выполнен в средиземноморском стиле в светлых тонах, с итальянскими витражами, установлена дорогая мебель, техника ведущих мировых производителей. Терраса с панорамным видом на парк, горы и море.
Замыкают тройку самых роскошных квартир Крыма трехкомнатные апартаменты в Гурзуфе за 38,7 миллиона рублей. Общая площадь жилья составляет 212 квадратных метров. С панорамного балкона открывается вид на горы и море.
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