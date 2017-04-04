Опыт расселения пятиэтажек распространят на всю Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить программу по переселению из ветхого жилья, которая будет реализовываться в Москве, на другие регионы страны. Сегодня, 4 апреля Совет Думы пригласил мэра Москвы Сергея Собянина для обсуждения законодательного сопровождения программы реновации жилья.

Вячеслав Володин подчеркнул, что прежде чем расширять программу переселения за рамки Москвы, к обсуждению этого вопроса надо привлечь представителей субъектов страны. "Мы перед вторым чтением законопроекта о реновации жилья в Москве, где-то в середине мая, обязательно с вами проведем расширенные, большие парламентские слушания, в рамках которых нам надо пригласить обязательно представителей регионов", – сказал Володин.

Он отметил, что также для обсуждения этого вопроса надо приглашать экспертное сообщество и депутатов местных парламентов. По словам Володина, вопрос о переселении из ветхого жилья лежит в плоскости совместных решений с субъектами страны.

"Нам нужно сегодня регионам дать больше возможностей, нам надо дать больше полномочий в тех вопросах, которые они лучше чувствуют", – добавил Володин.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Совете Госдумы, отметил, что окончательного списка домов, которые попадут в новую программу реновации, пока нет.

Он разъяснил, что до 1 мая 2017 года планируется составить предварительный список сносимых домов на основании обращений жителей, их жалоб, а также сведений департамента капитального ремонта, муниципальных депутатов, управ и префектур. Затем пройдет поквартирное голосование. Жильцы каждой квартиры также смогут высказать свое мнение в течение полутора месяцев на портале "Активный гражданин" или в многофункциональных центрах. Граждане, не нашедшие своего дома в списке, могут потребовать его включения в программу сноса.

На заседании Совета Госдумы депутаты приняли к сведению все замечания и предложения, касающиеся закона о реновации жилья. Все поправки к нему будут утверждены к 19 апреля, в этот день Госдума рассмотрит документ в первом чтении.

Напомним, что в феврале 2017 года на встрече президента и мэра Владимир Путин поручил Сергею Собянину снести все хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин создал Совет по законодательному обеспечению развития городской среды и общественных пространств, на площадке которого будет прорабатываться реализация поручения главы государства.

По оценкам столичных властей, в ближайшие 20 лет в Москве снесут около восьми тысяч домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Под программу переселения попадут более полутора миллионов москвичей. Жители столицы, чьи пятиэтажки войдут в список на снос, получат квартиры такой же или большей площади в районе своего постоянного проживания.