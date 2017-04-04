Опыт расселения пятиэтажек распространят на всю Россию

Теракт в метро Взрыв в Ростове Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Четверг 6 апреля
Лента новостей
17:32
Завершается подготовка к праймериз "Единой России"
17:22
Galaxy S8 и iPhone 7 сравнили на прочность (видео)
17:21
Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы
17:17
Москвичи собираются на вечер памяти "Питер – мы с тобой!"
17:07
Полиция проверяет обстрелявшего дворников москвича
16:49
Крутые перемены в жизни Ларисы Вербицкой
16:42
Что связывает Евгения Цыганова и Глюк`Ozу
16:18
Перепуганный терактом мужчина сжег деревню
16:14
Анисина напала на подругу Джигурды
16:01
Как зарабатывают на детях
15:52
Максим Дунаевский перенес тяжелую операцию
15:48
Непонравившуюся квартиру можно вернуть после покупки
15:30
Насмешивший Путина диктор оправдался за казус в Кремле
15:26
В Москве прошла "генеральная уборка"
15:23
Отпуск помогает развить интеллект
15:22
Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев
15:16
Обыски обвалили акции "Алросы"
14:54
Путин отправил в отставку главу Марий Эл
14:51
Сын Трампа рвется к власти
14:46
В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг
14:46
Путин принял решение сменить главу Марий Эл
14:42
В Москве зафиксирован самый теплый день года
14:21
Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез
14:21
Украина попала в ловушку из-за российских банков
14:11
Почему женщины впадают в депрессию
14:09
В Москву вернется снег
14:01
Спевший с Пугачевой Барри Манилоу признался в гомосексуальности
13:59
ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной
13:54
Неожиданная версия развода Питта и Джоли
13:31
"Голое" фото Лозы взбудоражило Сеть
13:27
Россия вошла в топ стран по смертности от курения
13:23
Жуткое видео взрыва у школы в Ростове
13:16
Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции
13:01
Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети
12:59
Секретные письма Сталина попали в музей
12:54
В Петербурге пассажир пронес в метро гранату
12:45
Отец обвинил Бузову во вранье в день теракта
12:44
Плач Порошенко долетел до премьера Дании
12:37
Сборная России ухудшила позицию в рейтинге ФИФА
12:23
Смертник Джалилов стал жертвой предательства
12:00
Перед "Евровидением" Самойлова отправилась к пластическому хирургу
11:50
Порошенко начал распродажу Украины по частям
11:39
Подробности взрыва у школы в Ростове
11:36
Бабушку Елены Воробей похоронили на Украине
11:35
В петербургской многоэтажке нашли взрывное устройство
11:27
Продюсер популярного проекта оказался педофилом
11:19
Галкин поиздевался над Малышевой
11:16
Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой
11:13
Алена Апина рассказала об опасном любовнике
11:12
Украина заволновалась из-за миллиона Владимира Меньшова
11:06
Почему ФСБ не предотвратила теракт в метро Петербурга
10:45
Опубликовано видео с места взрыва в Ростове
10:45
Студентка не стрижет ногти три года и гордится этим
10:38
Камбербэтч снялся в фильме Бекмамбетова
10:32
Почему на лице появляются прыщи
10:28
Молодой муж накинулся на друга Леры Кудрявцевой
10:25
Прилучный стал ведущим на Первом канале
10:25
В Химках многодетная мать выбросила младенца в мусорку
10:14
Ученые нашли продлевающие жизнь жиры
10:04
На западе Москвы найдено тело избитого пенсионера
09:59
После взрыва в Ростове раненого увезли в реанимацию
09:48
Питерское метро пять раз "минировал" семиклассник
09:44
Трамп отказался делиться с Путиным секретами
09:37
Дима Билан потерял плечо
09:32
В ДТП на шоссе Энтузиастов пострадали четыре человека
09:23
Воссоздана хроника теракта в метро Петербурга
09:10
Белый дом сотряс секс-скандал
09:04
Россия нашла способ отомстить Эрдогану
09:01
Возле школы в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв
09:00
Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене
08:58
После скандала Агутин объяснил странное поведение Варум
08:45
Опубликовано видео с места смертельного столкновения автобуса и фуры
08:37
Украинцы издеваются над россиянами после теракта
08:29
Чемпиона России по футболу арестовали за избиение жены
08:22
Банду убийц полицейских ликвидировали под покровом ночи
22:14
Госдума не поддержала инициативу Рашкина
21:59
Российского актера убили в Донбассе
21:44
На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет
21:25
Место смерти тестя Кержакова озадачило россиян
21:12
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
20:42
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
20:25
Темные пятна в расследовании петербургского теракта
20:06
67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах
20:03
Кто мешает Трампу отменить санкции против России
19:48
Суровый житель Воронежа замотал автомобиль скотчем (видео)
19:44
"Время первых": полет в кандалах
19:27
Samsung Galaxy S8 украсили двуглавым орлом
19:11
Глебу Клубничке вырезали 2,5 килограмма жира
18:54
Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга
18:48
Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"
18:40
Мисс мира стала самым красивым мэром
18:36
Плющенко прервал молчание из-за Сотниковой
18:17
Российскую чемпионку лишили олимпийской медали
18:11
Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду
18:02
Подросток свернул шею из-за смартфона
17:58
Звезда "Голоса" разревелась у хирурга
17:50
Лавры Навального не дают Рашкину покоя
17:43
Объявлена дата визита Тиллерсона в Москву
17:40
Число бедных россиян приблизилось к 20 миллионам
17:25
В семье Варум и Агутина новый скандал
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На оскандалившегося Макаревича набросились жители Кипра
Питерский смертник странно себя вел перед терактом
Смертник Джалилов стал жертвой предательства
67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах
Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок
У Киева отбирают "Евровидение"
Недвижимость

Опыт расселения пятиэтажек распространят на всю Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить программу по переселению из ветхого жилья, которая будет реализовываться в Москве, на другие регионы страны. Сегодня, 4 апреля Совет Думы пригласил мэра Москвы Сергея Собянина для обсуждения законодательного сопровождения программы реновации жилья.
прочитано 1304 раза

Вячеслав Володин подчеркнул, что прежде чем расширять программу переселения за рамки Москвы, к обсуждению этого вопроса надо привлечь представителей субъектов страны. "Мы перед вторым чтением законопроекта о реновации жилья в Москве, где-то в середине мая, обязательно с вами проведем расширенные, большие парламентские слушания, в рамках которых нам надо пригласить обязательно представителей регионов", – сказал Володин.

ПО ТЕМЕ

Москвичи выиграют от расселения хрущевок

Сколько москвичи заплатят за расселение хрущевок

Как Москва избавлялась от хрущевок

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он отметил, что также для обсуждения этого вопроса надо приглашать экспертное сообщество и депутатов местных парламентов. По словам Володина, вопрос о переселении из ветхого жилья лежит в плоскости совместных решений с субъектами страны.

"Нам нужно сегодня регионам дать больше возможностей, нам надо дать больше полномочий в тех вопросах, которые они лучше чувствуют", – добавил Володин.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Совете Госдумы, отметил, что окончательного списка домов, которые попадут в новую программу реновации, пока нет.

Он разъяснил, что до 1 мая 2017 года планируется составить предварительный список сносимых домов на основании обращений жителей, их жалоб, а также сведений департамента капитального ремонта, муниципальных депутатов, управ и префектур. Затем пройдет поквартирное голосование. Жильцы каждой квартиры также смогут высказать свое мнение в течение полутора месяцев на портале "Активный гражданин" или в многофункциональных центрах. Граждане, не нашедшие своего дома в списке, могут потребовать его включения в программу сноса.

На заседании Совета Госдумы депутаты приняли к сведению все замечания и предложения, касающиеся закона о реновации жилья. Все поправки к нему будут утверждены к 19 апреля, в этот день Госдума рассмотрит документ в первом чтении.

Напомним, что в феврале 2017 года на встрече президента и мэра Владимир Путин поручил Сергею Собянину снести все хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин создал Совет по законодательному обеспечению развития городской среды и общественных пространств, на площадке которого будет прорабатываться реализация поручения главы государства.

По оценкам столичных властей, в ближайшие 20 лет в Москве снесут около восьми тысяч домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Под программу переселения попадут более полутора миллионов москвичей. Жители столицы, чьи пятиэтажки войдут в список на снос, получат квартиры такой же или большей площади в районе своего постоянного проживания.

Автор: Федор Лопырев4 апреля 2017, 17:47

комментарии

Политика

Плач Порошенко долетел до премьера Дании
Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой
Трамп отказался делиться с Путиным секретами
Порошенко начал распродажу Украины по частям

Шоу-бизнес

Крутые перемены в жизни Ларисы Вербицкой
Что связывает Евгения Цыганова и Глюк`Ozу
Анисина напала на подругу Джигурды
Телепроекту "Дом-2" вынесли приговор

Проишествия

Продюсер популярного проекта оказался педофилом
Воссоздана хроника теракта в метро Петербурга
Чемпиона России по футболу арестовали за избиение жены
Российского актера убили в Донбассе

Lifestyle

Насмешивший Путина диктор оправдался за казус в Кремле
Спевший с Пугачевой Барри Манилоу признался в гомосексуальности
Секретные письма Сталина попали в музей
Украина заволновалась из-за миллиона Владимира Меньшова
Шоу-бизнес

После скандала Агутин объяснил странное поведение Варум

В СМИ появилась информация о трудностях в отношениях пары
Шоу-бизнес

Что связывает Евгения Цыганова и Глюк`Ozу

Dni.Ru узнали, почему певица проводит время в компании многодетного отца
Происшествия

Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев

В результате произошедшего обрушилась часть стены здания
Шоу-бизнес

Максим Дунаевский перенес тяжелую операцию

Знаменитый композитор сбежал из больничной палаты

Гороскоп

Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
Бизнес-гороскоп на апрель
Любовный треугольник Дмитрия Нагиева
Гороскоп здоровья на апрель

Фоторепортажи

Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене
Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику
Горячие фото Алексея Чумакова
Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя

Спорт

Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть
Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России
Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018

Регионы

Жуткое видео взрыва у школы в Ростове
Банду убийц полицейских ликвидировали под покровом ночи
В петербургской многоэтажке нашли взрывное устройство
"Смертник в шапочке" пожаловался на травлю
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru