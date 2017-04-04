Москвичи выиграют от расселения хрущевок

Подавляющее большинство москвичей, проживающих в пятиэтажках, получат новые квартиры в своих же районах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на расширенном заседании Совета Госдумы, где обсуждался закон о реновации жилья.

Не придется менять район 92% жителям хрущевок, 4% переедут в соседние, 4% – в другие районы по согласованию. Такие принципы прописаны в новой программе реновации, сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы приехал в Госдуму на расширенное заседание Совета палаты для того, чтобы вместе с народными избранниками обсудить все подводные камни законодательного сопровождения проекта по переселению.

"Законопроект о реновации жилья предполагает создание самого этого правового института, который позволит переселить граждан в добротное жилье, не дожидаясь аварийного состояния дома", – заявил мэр.

Сергей Собянин также отметил, что окончательного списка домов, которые попадут в новую программу, пока нет. "Сегодня в соцсетях, в СМИ появляются самые различные предположения, публикуются разные списки. Ничего общего с действительностью они не имеют", – сказал он.

Он разъяснил, что до 1 мая 2017 года планируется составить предварительный список сносимых домов на основании обращений жителей, их жалоб, а также сведений департамента капитального ремонта, муниципальных депутатов, управ и префектур. Затем пройдет поквартирное голосование. Жильцы каждой квартиры также смогут высказать свое мнение в течение полутора месяцев на портале "Активный гражданин" или в многофункциональных центрах. Те, кто не нашел свой дом в списке, могут потребовать его включения в программу сноса.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на недопустимость затягивания программы реновации жилищного фонда в Москве и подчеркнул необходимость защиты прав граждан при переселении.

"В нашем случае основная задача законопроекта – защита прав граждан при переселении. Нам необходимо сделать все, чтобы программа реновации была прозрачной и открытой для всех москвичей, чтобы люди понимали, что их права защищены и это сделано на федеральном уровне", – сказал Володин.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская указала на заседании Совета Думы на некоторые недостатки в предлагаемых поправках к законопроекту. Она обратила внимание, что в документе не прописано, в какой район будут переселяться очередники и социальные наниматели. Хованская также настояла на том, чтобы жителям сносимых домов возвращали взносы на капремонт. Депутаты приняли к сведению замечания парламентария. Все поправки к закону будут утверждены к 19 апреля, в этот день Госдума рассмотрит документ в первом чтении.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить около восьми тысяч домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Под программу реновации попадут до 1,6 миллиона москвичей. Жители столицы, чьи пятиэтажки войдут в список на снос, получат квартиры такой же или большей площади.

21 февраля 2017 года президент Владимир Путин поручил Собянину снести все хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин создал Совет по законодательному обеспечению развития городской среды и общественных пространств, на площадке которого будет прорабатываться реализация поручения главы государства.

Кроме того, в нижней палате образована рабочая группа во главе с председателем профильного комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, в которую также вошли представители думских комитетов и московских властей. Ее задача – совместно с руководством столицы выработать предложения по изменению федерального законодательства, обеспечивающие реализацию программы по реновации жилфонда.