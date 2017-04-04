ВЦИОМ: 80% жителей московских пятиэтажек поддержали программу реновации
По данным ВЦИОМа, 57% москвичей, проживающих в пятиэтажных домах, специально интересуются всем, что касается вопроса программы по их сносу. При этом восемь из десяти опрошенных заявили, что поддерживают планы московских властей.
Жителей хрущевок в первую очередь волнуют проблемы длительной эксплуатации и ветхости домов. Кроме того, москвичей не устраивает несоответствие старых пятиэтажек современным требованиям к многоквартирным домам, с чем связано их желание улучшить жилищные условия.
Подавляющее большинство участников опроса состояние своих домов оценивают как неудовлетворительное и уверены, что с ними надо что-то делать, 70% жителей хрущевок настаивают на их сносе, 16% полагают, что решить проблему поможет капитальный ремонт или реконструкция.
Противников программы сноса пятиэтажек в разы меньше – лишь 8% опрошенных не разделяют планы городских властей. Еще столько же либо нейтрально относятся к предложению мэрии, либо не определились со своей позицией. Те, кто негативно настроены по отношению к анонсированному сносу, чаще всего заявляют, что им нравится их нынешнее жилье и они переживают по поводу возможного переселения в другой район.
ВЦИОМ: 80% жителей московских пятиэтажек высказались за их снос https://t.co/5qIcc4p2e1 pic.twitter.com/ugH8dlFrak— Газета ZELAO.RU (@zel_ao) 4 апреля 2017 г.
Также выяснилось, что среди жителей
хрущевок существует запрос на сохранение привычной территории проживания.
Так, по данным опроса, 83% его участников не готовы переехать в новый дом в
другом округе столицы, а 62% не рассматривают даже смену района. В то же
время 95% опрошенных готовы сменить старое жилье на новое в том же районе.
Отметим, что вопрос сноса пятиэтажек вызывает большой интерес в интернете. По данным "Медиалогии", в российских СМИ с начала года было зафиксировано более 14,5 тысячи сообщений по этой теме.
Снос хрущевок может затронуть 1,6 миллиона человек и касается 25 миллионов квадратных метров жилья (это десятая часть всего жилого фонда Москвы). По предварительной информации, программа оценивается примерно в шесть триллионов рублей.
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