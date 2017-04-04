ВЦИОМ: 80% жителей московских пятиэтажек поддержали программу реновации

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовали результаты опроса москвичей об их отношении к анонсированной программе сноса пятиэтажек, известных как хрущевки. Сразу ставшая резонансной тема интересует абсолютное большинство жителей городских пятиэтажек. По сведениям социологов, 96% опрошенных в курсе планов столичных властей.

По данным ВЦИОМа, 57% москвичей, проживающих в пятиэтажных домах, специально интересуются всем, что касается вопроса программы по их сносу. При этом восемь из десяти опрошенных заявили, что поддерживают планы московских властей.

Жителей хрущевок в первую очередь волнуют проблемы длительной эксплуатации и ветхости домов. Кроме того, москвичей не устраивает несоответствие старых пятиэтажек современным требованиям к многоквартирным домам, с чем связано их желание улучшить жилищные условия.

Подавляющее большинство участников опроса состояние своих домов оценивают как неудовлетворительное и уверены, что с ними надо что-то делать, 70% жителей хрущевок настаивают на их сносе, 16% полагают, что решить проблему поможет капитальный ремонт или реконструкция.

Противников программы сноса пятиэтажек в разы меньше – лишь 8% опрошенных не разделяют планы городских властей. Еще столько же либо нейтрально относятся к предложению мэрии, либо не определились со своей позицией. Те, кто негативно настроены по отношению к анонсированному сносу, чаще всего заявляют, что им нравится их нынешнее жилье и они переживают по поводу возможного переселения в другой район.

Также выяснилось, что среди жителей хрущевок существует запрос на сохранение привычной территории проживания. Так, по данным опроса, 83% его участников не готовы переехать в новый дом в другом округе столицы, а 62% не рассматривают даже смену района. В то же время 95% опрошенных готовы сменить старое жилье на новое в том же районе.



Отметим, что вопрос сноса пятиэтажек вызывает большой интерес в интернете. По данным "Медиалогии", в российских СМИ с начала года было зафиксировано более 14,5 тысячи сообщений по этой теме.

Снос хрущевок может затронуть 1,6 миллиона человек и касается 25 миллионов квадратных метров жилья (это десятая часть всего жилого фонда Москвы). По предварительной информации, программа оценивается примерно в шесть триллионов рублей.