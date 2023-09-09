Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.



Сергей Собянин в субботу проголосовал электронно на выборах мэра Москвы. Градоначальник отметил, что большинство москвичей выбрали дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Собянин напомнил, что избиратели могут проголосовать традиционным способом на участке.

"Благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего", – написал мэр.

Электронный формат голосования также выбрал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он проголосовал из своего кабинета с помощью планшета.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. Жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участках, дистанционно, с помощью терминалов электронного голосования и на дому.

Свои голоса отдали уже более 1,5 миллиона москвичей. Процедура проходит в штатном режиме, серьезных нарушений не зафиксировано.