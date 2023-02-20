Великая смена гегемона: почему России важно проводить политику помощи

Кто будет следующим главным в мире после США?



Россия и вообще русские люди – это те, кто всем всегда помогает. Мы действительно готовы иногда отдать последнюю рубашку за "други своя". Именно поэтому многие нас любят. Именно поэтому нас многие боятся. Именно поэтому мы действительно великая держава.

И наша державность не в количестве полезных ископаемых и не в нашей ядерной триаде. Наша державность именно в готовности прийти на помощь и всех спасать. Я верю, что однажды именно это качество объединит все остальные народы вокруг нас. Когда припрет, все побегут к кому? Все побегут к тому, кто спасет.

Дело в том, что сейчас происходит великая смена гегемона. До этого были США. И они однозначно рушатся под грузом собственных проблем.

Во-первых, это финансовая проблема, огромный долговой кризис, в который они попали.

Во-вторых, это их хищническая политика по отношению к своим же сюзеренам, которые уже щемятся, не знают, куда идти.

В-третьих, возникли уже очень серьезные экзистенциальные угрозы для США со стороны БРИКС, со стороны Китая, России.

И сейчас, когда США однозначно рухнут, возникает вопрос: кто будет следующим главным в этом мире?

Я долгое время жил в Африке. Африканцы были категорически настроены против китайцев. И они за русских. Почему? Китайцы ко всем относятся с еще большим презрением, чем американцы. Русские же, наоборот, относятся ко всем людям, как к братьям. Что очень импонирует не только африканцам, но и латиноамериканцам, вообще всем развивающимся странам.

Поэтому России важно продолжать свою политику помощи, широкой души, самоотверженности, потому что при смене гегемона выберут лидера, за которым хотят идти. И на сегодняшний день выбирают Россию.

Если мы останемся теми, кто мы есть, не продадим себя, то и дальше будут выбирать нас. А это залог нашего выживания, потому что если выберут китайцев, то они нас поглотят. Это без вариантов.