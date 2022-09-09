В Москве стартовали выборы муниципальных депутатов

В пятницу, 9 сентября в 8:00 начались выборы муниципальных депутатов Москвы. Избирательный процесс продлится три дня. Проголосовать на участках можно будет до 20:00 9, 10 и 11 сентября. Кроме того, в российской столице действует система дистанционного электронного голосования.
Отдать голос за своего кандидата москвичи могут, не выходя из дома. Для участия в ДЭГ потребуется лишь смартфон или компьютер. Участвовать в онлайн-голосовании могут граждане, достигшие совершеннолетия и оформившие полную учетную запись на портале mos.ru.
Электронного голосование открылось также в 8:00 9 сентября. Принять участие в дистанционных выборах можно до 20:00 11 сентября. Выбирать муниципальных депутатов на сей раз будут все москвичи, кроме жителей района Щукино. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах округа полномочия народных избранников еще не истекли.
Напомним, что система онлайн-голосования хорошо себя зарекомендовала еще на прошлогодних выборах в Государственную Думу РФ. В этом году в ДЭГ появились нововведения, упрощающие избирательный процесс как для граждан, так и для комиссий.
По мнению экспертов, дистанционная система обладает высоким уровнем защиты. Более того, все проходящая через цифровую платформу информация надежно шифруется. Ключи дешифрования вчера были разделены в Мосгоризбиркоме.
К слову, среди участников электронного голосования будут разыграны призы в рамках столичной программы "Миллион призов". По акции #ВыбираемВместе2022 москвичи могут стать счастливыми обладателями одного из ста автомобилей или получить от трех до десяти тысяч баллов, которые по курсу "один балл – один рубль" можно потратить на покупки в магазинах, походы в кафе или посещение театров.