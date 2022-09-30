Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Россия борется за справедливый и свободный путь развития своей страны отрицает подавление других культур и народов. В мире происходят большие перестановки и восстановление добра и справедливости, процессы необратимого слома западной гегемонии. Об этом во время церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области заявил президент страны Владимир Путин.
Во время своей речи Путин подчеркнул, что вхождение новых территорий России – это воля миллионов людей быть вместе со своей родиной, и это мнение нужно уважать. В связи с этим лидер страны выразил уверенность в том, что Федеральное собрание поддержит конституционный закон о принятии и образовании в России четырех новых регионов.
Путин также отметил, что выбор жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области – это неотъемлемое право на равноправие и самоопределение народов, которое закреплено в Уставе ООН.
Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года Донбасс, а также Херсонская и Запорожская области в ходе референдума проголосовали большинством за вхождение в состав России. С просьбой провести соответствующие референдумы к нашим властям ранее обратились Общественные палаты ДНР и ЛНР. Вслед за ними с таким же предложением выступили в Херсонской и Запорожской областях. Россия поддержала братские народы.