Володин рассказал о планах работы Госдумы в осеннюю сессию

Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
Высокие потолки и серая плитка: Дочь Маликова показала роскошную квартиру в центре Москвы
партнеры
Вторник
13 сентября
Лента новостей
16:03
"Как ее в школу пустили?": вышвырнутая после скандала с наркотой нищенка Бочкарева стала педагогом
15:58
"Гузеева развлекается": назван автор хамской надписи в адрес брошенной мужем Пугачевой
14:43
В Москве при столкновении бетономешалки и скорой помощи пострадали люди
14:34
Запевшая Волочкова довела Пригожина до срыва
14:34
Брошенка Бузова получила удар в спину от любимого перед отправкой в роддом: Закончилось разводом
14:34
Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями
14:06
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
13:41
Верх неуважения: Разлагающееся тело покойницы Елизаветы II выставили перед толпой зевак
13:28
Женившийся на молоденькой Прилучный снова один: новую пару уже подыскивают
13:11
Скончалась звезда фильма "Гордость и предубеждение"
12:38
Костенко раскрыла состояние Тарасова после известия об уходе
12:04
"Слезы лились потоком": Потерявшая ребенка Яковлева рухнула наземь в дикой истерике
11:28
Умер режиссер Жан-Люк Годар
11:27
Ушедшая Доронина забрала артистов с собой: ассистенты запомнят белое лицо
11:24
В столичных ЖК появились студии в подвалах
10:59
Устроившему беспредел обнаглевшему Милохину перекрыли кислород: Арест
10:55
Хлам в доме: от каких предметов быта лучше избавиться
10:15
Довели: Алибасов не вылезает с больничной койки
10:14
"По рукам пошла": Несчастная брошенка Варнава слилась в страстном поцелуе с престарелым Киркоровым
10:01
Жизнь под землей: в продаже появились апартаменты в подвалах
09:17
Человек родился: директор Бузовой о предстоящем материнстве
09:10
Почему россияне не хотят брать ипотеку
08:54
Кому в России не положен налоговый вычет за покупку недвижимости
08:51
Здоровье опухшего преемника покойной Елизаветы II под угрозой: Распространенное заболевание
08:01
Носит другую фамилию и живет с израильтянином: что известно о единственной дочери Розенбаума
06:13
Голый король: странности преемника покойной Елизаветы II шокировали народ
04:11
Новостройки у престижных школ на 57% дороже
02:08
Как купить дачу на маткапитал
00:02
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 13 сентября
21:47
"Где тонко, там и рвется": после слухов о разводе Рудковская сообщила о близком к разрыву положении
21:17
Когда в Московском регионе стоит ждать "бабье лето"
20:56
"Взяла на себя обеспечение семьи": Пугачева приехала в Россию за деньгами и скоро улетит
20:55
Скандал на похоронах Елизаветы II: незнакомец набросился на принца Эндрю
20:06
"Чуть ли не зоб!": распухшую до невероятных размеров Бузову уличили в страшной болезни
18:28
"Лучше есть хлеб и воду": продавшуюся Долину спустили с небес на землю
17:23
"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
16:56
Упала на колени: униженная Нинидзе молит Виторгана не бросать ее
16:53
Диагноз известен: задыхающаяся Ротару страдает от мучительной болезни
16:34
"Люди фронтовики": Пенкин вскрыл похабную выходку Михалкова во время банкета
15:47
Спектакли, концерты, кино: Откуда у внука Пугачевой столько денег?
15:43
Бритни Спирс рассказала о пропаже двух своих сыновей: Они исчезли
14:57
"Воруешь": взбешенному Михалкову врезали под дых
14:57
Встал: Расчехливший свой готовый инструмент Николаев пристроился сзади к молодой красотке
14:44
Смертельная авария: 19-летний водитель влетел в детей-велосипедистов при обгоне
14:41
"Бабка тупо померла": ласкающий Пугачеву новый избранник почуял трупную вонь
14:22
"Ущипнул ее": престарелая разведенка Долина соблазнила попкой известного коллегу
14:20
"Вынашивает ребенка": Обрюхаченная Акиньшина вынуждена скрывать правду после интрижки с Козловским
14:02
"Может покончить с собой": изнуренная голодом звезда 90-х дошла до ручки
13:59
Подлизавшую народу лицемерку Пугачеву шпыняют под кровожадный гонор: Улетит быстренько
12:57
Трехлетнему сыну Тодоренко поставили диагноз: Такие детки бросаются
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехал из страны: Газманов бросил застуканную на яхте с молоденьким голозадую жену
"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
"Воруешь": взбешенному Михалкову врезали под дых
"Где тонко, там и рвется": после слухов о разводе Рудковская сообщила о близком к разрыву положении
"Лучше есть хлеб и воду": продавшуюся Долину спустили с небес на землю
Найденному у испанской помойки Панину уготовили страшный конец: Судьба давала ему все шансы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин рассказал о планах работы Госдумы в осеннюю сессию

Володин рассказал о планах работы Госдумы в осеннюю сессию

Спикер Вячеслав Володин во вторник, 13 сентября, открыл осеннюю сессию Госдумы. Приоритетами в работе депутатского корпуса станут проект бюджета на 2023-2025 годы, вопросы развития транспорта и защита традиционных ценностей, рассказал председатель ГД.
прочитано 125 раз

Володин сообщил, что летом в Думу поступило 162 законопроекта. Всего на рассмотрении парламента находится более 1,3 тысячи инициатив, из них 314 приняты в первом чтении, четыре – во втором, уточнил спикер.

ПО ТЕМЕ

Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Одним из главных станет вопрос о бюджете на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов. Проект главного финансового документа страны внесут на рассмотрение ГД до 1 октября, отметил Володин.

Над проектом бюджета на протяжении лета профильный комитет ГД работал с правительством. Володин призвал другие комитеты подключиться к разработке документа.

По словам спикера, в кабинете министров стали с большим вниманием относиться к предложениям депутатов.

"При выработке законодательных решений нам необходима эффективная обратная связь. От этого зависит качество принимаемых законов. Это позволяет учесть недочеты на стадии рассмотрения инициатив и повысить качество принимаемых решений", – сказал председатель ГД.

Еще одной приоритетной темой станет транспорт. Этой осенью состоятся большие парламентские слушания по развитию общественного электротранспорта в городах, рассказал Володин. Он уточнил, что речь пойдет о восстановлении удобных маршрутов и обновлении подвижного состава.

Также спикер обратил внимание на развитие речного транспорта. Он предложил провести выездные слушания на эту тему в Нижнем Новгороде. К участию пригласят представителей правительства, госкорпораций, субъектов Федерации.

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru

Кроме того, в осеннюю сессию депутаты уделят много времени вопросам защиты традиционных ценностей. Володин напомнил, что в Думу внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. В октябре-ноябре состоится обсуждение инициативы, отметил спикер.

Осенняя сессия Госдумы продлится до 31 декабря.

Напомним, что в ходе весенней сессии депутаты приняли 361 закон. 35,2% – социально значимые.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 13 сентября 2022, 15:50 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Здоровье опухшего преемника покойной Елизаветы II под угрозой: Распространенное заболевание

Жуткое зрелище
Шоу-бизнес

Костенко раскрыла состояние Тарасова после известия об уходе

Самый трудный период
Шоу-бизнес

Довели: Алибасов не вылезает с больничной койки

Ну-ну!
Шоу-бизнес

Женившийся на молоденькой Прилучный снова один: новую пару уже подыскивают

Везде успевает

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния

Регионы

В подмосковной Ивантеевке прошел граффити-фестиваль
Сосны, ели и дубы начали выкапывать в Подмосковье
Энергоблок Белоярской АЭС полностью перевели на МОКС-топливо
В Ростовской области найдена убитой пропавшая школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+