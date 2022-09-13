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Политика
Володин предупредил США о последствиях вооружения Украины

Володин предупредил США о последствиях вооружения Украины

Соединенные Штаты продолжают милитаризировать киевский режим, толкая его на новые преступления, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в Вашингтоне ошибочно думают, что ситуация обойдет их стороной.
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Володин заявил, что США ничего не делают для прекращения обстрелов Донбасса и Запорожской атомной электростанции. Милитаризация киевского режима продолжается, констатировал политик.

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Спикер подчеркнул, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а западная военная помощь – уничтожена. Вашингтон ошибается, если думает, что продолжение бойни на Украине его не коснется, добавил Володин.

Ранее спикер возложил ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Это может привести к трагедии для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы, предупредил Володин.

Совет Госдумы 25 августа принял заявление в связи с обстрелами ЗАЭС со стороны украинских войск. Парламентарии призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Украины немедленно прекратить обстрелы АЭС и дать оценку действиям Киева.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 13 сентября 2022, 10:46 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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