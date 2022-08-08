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Политика
Как проверить возможность голосовать онлайн на выборах в сентябре 2022 года

Как проверить возможность голосовать онлайн на выборах в сентябре 2022 года

Через пять недель москвичи смогут выбрать муниципальных депутатов. Будет доступно и онлайн-голосование.
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На официальном портале mos.ru появился сервис, с помощью которого можно проверить свою учетную запись для онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов, которые запланированы на 9-11 сентября 2022 года. Москвичи могут узнать, есть ли у них возможность сделать свой выбор, не приходя на участок.

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Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в личный кабинет на mos.ru, после чего в блоке "Доступ к электронному голосованию" нужно нажать на кнопку "Получить информацию". Затем система даст ответ, можно ли пользователю голосовать онлайн или нет. К отрицательному ответу прилагается объяснение.

В большинстве случаев, при которых имеющий аккаунт на mos.ru москвич не имеет права принять участие в электронном голосовании, причиной может быть неполная учетная запись на портале или же отсутствие в профиле нужной информации (паспортные данные, номер телефона, СНИСЛ и тому подобное).

Внести необходимые для голосования данные можно с помощью Сбер ID, портала "Госуслуги" или в МФЦ "Мои документы". Все это нужно сделать до 30 августа. Если даже после внесения информации онлайн-голосование недоступно для пользователя mos.ru, он может обратиться к техподдержку написать письмо на e-mail: support-vybory@mos.ru.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Е. Самарин / www.mos.ru
Автор: 8 августа 2022, 15:39 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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