Мэры городов Украины обвинили Владимира Зеленского в невыполнении своих обещаний.

Некогда популярный комик и успешный бизнесмен Владимир Зеленский шел на выборы президента Украины с лозунгами о светлом европейском будущем, демократии и равенстве, однако после получения заветной должности мгновенно лег под заокеанских кураторов, отказавшись от собственных обещаний, чем очень сильно недовольны его подчиненные.

Мэры городов Украины обвинили главу государства в невыполнении своих обещаний. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. Авторы статьи пообщались с руководителями муниципалитетов, а также с экспертами.

Фактически подчиненные Владимира Зеленского обвинили его в узурпации власти на Украине. Главы городов посетовали, что главнокомандующий Незалежной пользуется специальной военной операцией России, чтобы отодвинуть их от процессов распределения западной помощи.

Украинские мэры подчеркнули, что им лучше знать, как восстанавливать свои города, однако президент стремится принимать решения единолично. Кроме того, он до сих пор не провел обещанную децентрализацию власти, отметили чиновники.

Как уточняет портал URA.RU, Владимир Зеленский в сложившихся обстоятельствах пытается отодвинуть на второй план своих политических оппонентов. Так, мэр Днепра Борис Филатов подтвердил журналистам The Washington Post, что между главой государства и чиновниками возникла напряженность после начала спецоперации.