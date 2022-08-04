Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Арка в восточном стиле и кованые двери: идея роскошного оформления дома от Оксаны Самойловой
партнеры
Четверг
4 августа
Лента новостей
14:56
Не оставил критику без ответа: униженный Соседов побил Гордона
14:52
"Вчера звонил, шутил, а сегодня...": коллега о госпитализированном в тяжелом состоянии Филиппенко
14:44
Трагедия для всей семьи: Стало известно об уходе 60-летнего Добронравова
14:04
Зеленский пытается узурпировать власть на Украине – The Washington Post
13:55
Vesper заинтересовался складами
13:55
Вместе: Расфуфыренную Ходченкову в свадебном платье сняли с таинственным незнакомцем
13:08
"Оборзели": Медведев предупредил о желании США развязать войну на Тайване
12:59
В Новосибирске столкнулись легковой автомобиль и троллейбус
12:58
Вот и все: Осточертевшую всем Литвинову похоронили на чужбине
12:48
Кляп в рот вставили: Пугачеву разобрали по косточкам после объявления в розыск
12:15
Администрация Байдена пришла в ярость от визита Пелоси на Тайвань – Bloomberg
12:15
Начинает распускать руки: Ревнивый Пынзарь изводит всю семью
11:59
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
11:22
Нашел помоложе: Любимый мужчина бросил надоевшую Собчак
11:15
Разлучница увела из семьи? Наглую хабалку Бузову поймали на отдыхе с женатым мужиком
11:04
Кризис в Европе: США могут лишитьса союзников из-за противостояния с Россией
10:43
Москвичей предупредили о 31-градусной жаре
10:37
Баснословные миллионы: Вылизывающая пятки Западу предательница Вайкуле наживается на россиянах
10:27
"Тончайший": Озверевший Охлобыстин угодил рыдающему Цискаридзе между ног
10:25
Квартиры-студии дорожают быстрее всего
09:55
Хорошая стратегия: почему в России вырос спрос на новостройки
09:31
Огонь! Выкатившая набухшие соски Пересильд довела народ до экстаза
09:31
Стала жертвой: Ирина Шейк подверглась массированной атаке
09:01
В Подмосковье сильно подорожали дачи
08:47
Не постеснялась: Тайно родившая Шарапова сверкнула наливной грудью перед толпой
08:46
"Это моя мечта!": Муцениеце показала роскошный загородный дом для себя и детей
06:43
Стыдоба: Ягудин потряс причиндалами прямо перед лицами обомлевших зрителей
04:31
"Шикарное тело": дважды мать Подольская разделась перед камерой
02:16
Крупнейшие застройщики России
00:05
День Марии Ягодницы: что нельзя делать 4 августа
22:07
Еще один: Дима Билан внезапно сбежал из России
21:56
Для тушения пожара на складе Ozon привлекли вертолеты
21:36
В Оренбурге зарезали приехавшего на вызов врача
20:48
В ЯНАО 3 человека умерли из-за отравления технической жидкостью
20:34
"Имейте уважение!": расслабившуюся молодую жену Петросяна застали врасплох
19:04
"Самый сумасшедший подарок": ради мужа-изменщика Самойлова раскошелилась на 30 миллионов
18:50
В ожидании развода: забеременевшая на старости лет Кудрявцева оказалась на грани
18:12
Многомиллионные гонорары: ободравший народ как липку Галкин жирует за бугром
17:54
В Петербурге загорелась грузовая машина
17:44
С Королевой все кончено: раскрыта любовная связь Тарзана и развратной пенсионерки
17:14
Россиянам рассказали о самых необычных болезнях
16:30
Потеряла 4-летнего сына и скрывает отца младшего ребенка: как живет известная актриса Павловец
16:24
"Слишком опасен стал": затяжная болезнь Байдена может быть неслучайной
15:42
"Раздевайся!": извращенец Панин после секс-скандала с собакой пристал к мужику
14:49
Охамела от рака! Двуличная предательница Вайкуле вонзила нож в спину Крутого
14:48
"Тело как у трансвестита": всплыла эротическая съемка Собчак 18+
14:15
Нырнувшая к Петросяну в койку Брухунова мучается с вялой пипкой: Готова давать дни напролет, а он уже все
14:08
Пожар на складе Ozon в Подмосковье: подробности
13:58
Опасно появляться в России: автомобиль Пугачевой объявили в розыск
13:20
"Здорово выглядит": возвращение Брежневой с женихом вместо Меладзе обсуждают в Сети
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехала в Италию, сменила фамилию и нашла себе иностранца: как живет единственная дочь Удовиченко
Новый удар: вытуренной из страны Кабаевой дали от ворот поворот
Удочерила в 46 лет, отказалась отдавать объявившейся матери: что стало с дочкой ведущей Сорокиной
Нырнувшая к Петросяну в койку Брухунова мучается с вялой пипкой: Готова давать дни напролет, а он уже все
"Здорово выглядит": возвращение Брежневой с женихом вместо Меладзе обсуждают в Сети
Охамела от рака! Двуличная предательница Вайкуле вонзила нож в спину Крутого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Оборзели": Медведев предупредил о желании США развязать войну на Тайване

"Оборзели": Медведев предупредил о желании США развязать войну на Тайване

Медведев подчеркнул, что на Тайване может повториться украинский сценарий, если США спровоцируют войну и начнут поставлять оружие.
прочитано 241 раз

В минувший вторник, 2 августа, весь мир наблюдал за историческим визитом председателя американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Ситуация могла обернуться катастрофой, ведь Китай, считающий остров собственной территорией, резко выступил против нарушения своего суверенитета со стороны США.

ПО ТЕМЕ

Администрация Байдена пришла в ярость от визита Пелоси на Тайвань – Bloomberg

Украине ничего не светит: Болтон раскритиковал Байдена за нерешительность

Меж тем, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что после визита высокопоставленного американского политика Тайвань может повторить сценарий Украины. По его словам, США допустили умышленную провокацию против безопасности азиатского региона.

Зампред российского совбеза подчеркнул, что американские власти "оборзели" от собственной безнаказанности. По его словам, Вашингтон вынудил Пекин идти на резкие шаги. Политик уверен, что США проявили к КНР циничное отношение. Он также раскрыл цели Америки в Азии.

"[Программа] максимум — развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки", – заявил Дмитрий Медведев.

Как сообщает издание URA.RU, политик подчеркнул, что на Тайване может повториться украинский сценарий, если США спровоцируют войну и начнут поставлять оружие "марионеточным оппозиционерам" Китая.

Дмитрий Медведев напомнил, что аналогичные события начали происходить в Незалежной после Майдана 2014 года, когда участников госпереворота кормили американскими "горячими пирожками".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru
Автор: 4 августа 2022, 13:08 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Опасно появляться в России: автомобиль Пугачевой объявили в розыск

Певица попалась
Шоу-бизнес

"Старый из ума выжил!": Дрыгающий на сцене лобком Киркоров теребил "ваньку-встаньку" чужими руками

Никакого стыда!
Шоу-бизнес

"Напал с топором": Буйный мужик раздавил Водонаеву в лепешку

Очень страшно
Шоу-бизнес

"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой

Пенсионерка требует миллионы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Для тушения пожара на складе Ozon привлекли вертолеты
В Оренбурге зарезали приехавшего на вызов врача
В ЯНАО 3 человека умерли из-за отравления технической жидкостью
В Петербурге загорелась грузовая машина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+