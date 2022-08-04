"Оборзели": Медведев предупредил о желании США развязать войну на Тайване

В минувший вторник, 2 августа, весь мир наблюдал за историческим визитом председателя американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Ситуация могла обернуться катастрофой, ведь Китай, считающий остров собственной территорией, резко выступил против нарушения своего суверенитета со стороны США.
Меж тем, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что после визита высокопоставленного американского политика Тайвань может повторить сценарий Украины. По его словам, США допустили умышленную провокацию против безопасности азиатского региона.
Зампред российского совбеза подчеркнул, что американские власти "оборзели" от собственной безнаказанности. По его словам, Вашингтон вынудил Пекин идти на резкие шаги. Политик уверен, что США проявили к КНР циничное отношение. Он также раскрыл цели Америки в Азии.
"[Программа] максимум — развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки", – заявил Дмитрий Медведев.
Как сообщает издание URA.RU, политик подчеркнул, что на Тайване может повториться украинский сценарий, если США спровоцируют войну и начнут поставлять оружие "марионеточным оппозиционерам" Китая.
Дмитрий Медведев напомнил, что аналогичные события начали происходить в Незалежной после Майдана 2014 года, когда участников госпереворота кормили американскими "горячими пирожками".