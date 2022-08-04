Администрация Байдена пришла в ярость от визита Пелоси на Тайвань – Bloomberg

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в минувший вторник, 2 августа, совершила официальный визит на Тайвань, чем вызвала переполох во всем мире. Официальный Китай не считает отколовшийся остров собственной территорией, поэтому выступал резко против прилета парламентария и даже угрожал применить оружие, устроив военные учения.
Однако влиятельного американского политика угрозы Пекина не испугали – ее борт все-таки сел в аэропорту Тайбэя, что, впрочем, разошлось с официальным курсом Вашингтона. По данным агентства Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена выступала против визита чиновница на Тайвань.
Авторы статьи полагают, что демонстрация Китаем своей военной мощи могла быть осуществлена по договоренностям с США. В издании подчеркнули, что Джо Байдена не устроило желание Нэнси Пелоси заработать политических очков перед завершением карьеры.
Как отмечает Пятый канал, сейчас Белому дому приходится разгребать последствия визита чиновницы на Тайвань. Дело в том, что США не хотели в сложившихся политических реалиях портить отношения еще и с Китаем.
Меж тем, когда сотрудники администрации Джо Байдена поняли, что Нэнси Пелоси не откажется от своей идеи, Вашингтон начал проводить с Пекином закрытые консультация, чтобы избежать реального военного конфликта.