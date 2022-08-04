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Политика
Кризис в Европе: США могут лишитьса союзников из-за противостояния с Россией

Кризис в Европе: США могут лишитьса союзников из-за противостояния с Россией

Крупнейшая экономика ЕС Германия все еще сохраняет зависимость от энергоресурсов из России.
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После начала специальной военной операции на Украине западные страны постарались оказать на Россию санкционное давление. Американский лидер Джо Байден ввел против нашей страны энергетическое эмбарго. Ограничения Вашингтона в отношение Москвы поддержал и Брюссель, что в значительной степени ударило по экономике ЕС.

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Как сообщает американский журнал Newsweek, сегодня Европа стоит на пороге самого мощного экономического кризиса с 1930-х годов. Негативное влияние на внутренние рынки оказали сначала пандемия коронавируса, а потом обратный эффект от санкций против России.

"Европа сталкивается с нехваткой энергии, инфляцией и замедлением экономического роста", – пишет Newsweek.

Эти обстоятельства наводят авторов статьи на мысль, что США могут лишиться союзников из-за противостояния с Россией. По из данным, в ЕС уже наблюдается политический раскол. Например, Венгрия выступает против ограничений в отношении нашей страны. Об этом сообщает RT.

В издании напомнили, что из-за экономических проблем премьер-министр Италии Марио Драги уже лишился своей должности. За ним, по мнению авторов статьи, могут последовать и другие лидеры стран-членов Евросоюза.

В то же время крупнейшая экономика ЕС Германия все еще сохраняет зависимость от отечественных энергоресурсов. Все это приводит к мысли, что США не смогут в скором времени рассчитывать на своих союзников в противостоянии с Россией.

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Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 11:04 Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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