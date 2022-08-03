"Слишком опасен стал": затяжная болезнь Байдена может быть неслучайной

Болезнь пожилого политика затянулась. Впервые о положительном результате его теста на ковид стало известно еще 21 июля. Спустя шесть дней очередной тест показал отрицательный результат, и президент вышел с самоизоляции. Однако еще через несколько дней тест вновь показал наличие вируса, к тому же, и состояние Джо Байдена на фоне болезни ухудшилось.
Политолог Антон Бредихин в комментарии Пятому каналу предположил, что затяжная болезнь американского лидера может быть неслучайной. Нельзя исключать, что пожилого политика заразили, причем его же соотечественники.
"Уж слишком опасен стал президент США," – заметил политолог.
Бредихин объяснил, что опасен Байден в первую очередь для Америки и той политической стратегии, которую государство избрало по отношению к другим странам. По словам эксперта, в США сейчас идет борьба между кланами, которые имеют реальную власть в стране. Каждый из низ хочет получить максимум из нынешней политической ситуации.
Политолог также напомнил, что США всегда хорошо наживались на крупных мировых катаклизмах. Сейчас им нужна новая мощная череда конфликтов, которая поможет правящим американским кланам стать еще сильнее. Джо Байден в свете этой ситуации мог показаться опасным своим же коллегам.