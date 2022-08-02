В шаге от катастрофы: как визит Пелоси на Тайвань едва не спровоцировал войну между США и Китаем

Уже долгое время Тайвань не становился темой номер один в мире.

Последние несколько дней внимание всего мира приковано к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, а точнее – к ее перемещениям по земному шару. Все началось на днях, когда влиятельная американка объявила о своем намерении посетить Тайвань в рамках своего так называемого азиатского турне, а Китай, который считает самоуправляемый остров своей территорией, выступил против этого визита.

КНР считает непосредственный контакт властей Тайваня с высокопоставленными чиновниками из других стран угрозой своей территории. В китайском МИД пригрозили жестким ответом на визит Пелоси на остров. Мол, если Вашингтон не будет считаться с мнением Пекина, то последний примет решительные меры, желая защитить безопасность и суверенитет своей страны.

Во вторник, 2 августа, пока Пелоси летела из Куала-Лумпура в Тайбэй, чтобы, согласно официальным данным, продемонстрировать свою поддержку Тайваню, обстановка накалилась до предела. К этому времени Китай успел переправить в ближайшую к острову провинцию Фуцзянь военную технику, в том числе баллистические ракеты.

За несколько часов до прилета американского политика на Тайбэй, тайваньская газета сообщала, что два китайских авианосца вышли в море, а, по данным Reuters, четыре корабля ВМС США находятся в акватории к востоку от острова. В России восприняли визит спикеру Палаты представителей США на Тайвань как провокацию со стороны Америки.

Американский военный борт с Пелоси сел в аэропорту Тайбэя в 17:43 по московскому времени. В МИД КНР тут же отреагировали: американская влиятельная чиновница, прибыв на Тайвань, нарушила принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике. Пекину очевидно, что Вашингтон пытается использовать остров для сдерживания Китайской Народной Республики.

В Сети и сейчас наблюдается истерика по поводу происходящего. Многим кажется, что мир находится в шаге от катастрофы. Стягивание техники к Тайваню вызывает страх у всего мира, ведь возможная война двух держав станет ощутимой для всех. Пока же сторонам удается избежать критической точки. Они делают лишь дипломатические заявления, однако все может измениться в один момент...