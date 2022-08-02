Евгений Пригожин ответил Эммануэлю Макрону на выпады в свой адрес

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал реакцию президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Речь идет о его согласии с тем, что обстрел Еленовки якобы произвела Россия, несмотря на признание мирового сообщества, что это был случайный удар ракетами HIMARS. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

