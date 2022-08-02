Конфликт между Сербией и частично признанной республикой Косово вспыхнул в минувшее воскресенье, 31 июля. Поводом для обострения на границе послужило давление Приштины на местное сербское население. Белград заявил о готовности защитить людей от политического произвола, однако призвал к мирному решению ситуации.
По словам депутата парламента Сербии Милована Дрецуна, возглавляющего комитет по Косову и Метохии, Белград готов приложить все усилия, чтобы избежать эскалации конфликта. Он подчеркнул, что Приштина, наоборот, планировала силовое решение ситуации, в частности захват сербских муниципалитетов в случае отказа граждан менять номера и документы.
Парламентарий заявил в интервью RT, что Сербия при необходимости готова применить вооруженные силы для защиты населения. Меж тем, он выразил надежду, что в регионе не начнется масштабный конфликт. Кроме того, политик назвал бенефициаров сложившейся ситуации.
По его словам, ведущую роль в обострении конфликта играет Албания. Кроме того, Косово пользуется широкой поддержкой стран, признавших ее независимость. К ним относятся ведущие государства западного мира: США, Германия, Франция, Британия и Италия.
Депутат отметил, что США навязывают миру однополярность, в то время как Россия, Китай и другие страны стремятся установить равноправные международные отношения. Однако Сербия стала проблемой для Запада, потому что она не поддерживает "антирусский нарратив", отстаивая собственные интересы.