Джо Байден играет на пользу России и Китая.

Американскому лидеру Джо Байдену в последнее время не везет по-крупному. Постоянные просчеты во внешней политике и внутренняя экономическая нестабильность, возникшая из-за желания оказать на Россию санкционное давление, все чаще приводят в ярость не только экспертное сообщество, но и рядовых граждан. И чем ближе выборы в США, тем ниже рейтинг главы государства.

В очередной раз он подвергся критике со стороны Джона Болтона, который в администрации экс-президента Дональда Трампа занимал пост советника по национальной безопасности, а еще ранее представлял интересы США в ООН.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника, нынешний хозяин Белого дома демонстрирует нерешительность, покорность и неустойчивость. Более того, по словам эксперта, Джо Байден невольно играет на пользу России и Китаю. Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.

По сути, президент США в очередной раз вляпался в скандал. Джон Болтон обратил особое внимание на ситуацию на Украине, которой ничего не светит в рамках спецоперации России вновь из-за позиции главы государства. Об этом сообщает RT.

Отсутствие решительности у Джо Байдена "не сулит ничего хорошего" Украине, отметил эксперт. Он также подчеркнул, что Берлин и Париж тоже демонстрируют слабость в вопросе поддержки Киева.