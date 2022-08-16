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Политика
Евгений Пригожин доходчиво объяснил журналисту из США, зачем посещал российские колонии

Евгений Пригожин доходчиво объяснил журналисту из США, зачем посещал российские колонии

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович обратился к предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой дать комментарий для его материала о "ЧВК Вагнера". Развернутый ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".
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У предпринимателя спросили о том, какую роль вышеуказанная организация играет в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Бизнесмен отметил, что не владеет информацией о "ЧВК Вагнера". Он попросил журналиста поделиться сведениями об организации, чтобы он смог отвечать на постоянные вопросы коллег Гершковича. Предприниматель не обошел вниманием и вопрос об исправительных учреждениях, напомнив о том, что бывал в колониях в прошлом.

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"Я подтверждаю с полной уверенностью, что я не просто посещал колонии, а отбывал срок наказания 10 лет. К сожалению, адреса всех колоний, в которых я находился, не помню", — говорится в публикации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. Российский лидер также уточнил, что военнослужащие поражает только армейские объекты и не ставят перед собой цели оккупировать соседнюю страну.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 20:55 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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