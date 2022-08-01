Запад выбросил на помойку принципы ВТО – Путин

После начала специальной военной операции по защите мирного населения суверенных республик Донбасса, западные государства, подогревающие региональный кризис, решили оказать на нашу страну санкционное давление. Ограничения против России ввели США, члены Евросоюза, Британия, Канада, Австралия, Япония и другие.
По мнению российского лидера Владимира Путина, действия Запада можно расценивать как отказ от принципов Всемирной торговой организации. Глава государства подчеркнул, что принципы ВТО "выброшены на помойку". Об этом он рассказал в понедельник, 1 августа, на встрече с представителями отечественного металлургического комплекса.
Кроме того, президент заявил, что западные политики, пожелав внести санкции против России, пренебрегли благополучием собственных граждан. Он уверен, что с усилением противостояния уровень жизни европейцев снизился.
Также, по словам Владимира Путина, санкции Запада ударили и по глобальным рынкам, повысив стоимость ресурсов. Меж тем, Россия продолжает оставаться надежным партером. Однако, как подчеркнул глава государства, наша страна не будет работать с недружественными государствами себе в убыток. Об этом сообщает телеканал RT.
По словам президента, Москва остается надежным поставщиком металлургической продукции для иностранных покупателей. Однако Россия готова работать только с теми, кто настроен на взаимовыгодное сотрудничество.