"Мы рядом": Песков заявил о поддержке Сербии со стороны России

В минувшее воскресенье, 31 июля, вспыхнули столкновения на границе между Сербией и частично признанной республикой Косово. Белград и Приштина обвинили друг друга в разжигании конфликта. Россия встала на сторону своего союзника.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что Сербия и Косово смогут избежать обострения конфликта. Кроме того, политик выразил надежду, что страны, признавшие независимость республики, смогут предостеречь ее власти от необдуманных действий.
Официальный представитель Кремля выразил Сербии поддержку. Об этом сообщает издание URA.RU. Решение властей Косово он посчитал необоснованным.
"Мы рядом с косовскими сербами", – заявил Дмитрий Песков.
Напомним, что причиной конфликта стало решение Приштины запретить местному населению пользоваться внутренними сербскими документами и автомобильными номерами. Введение новой нормы удалось отложить на месяц.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва поддерживают конструктивную позицию Белграда. Он также напомнит, что президент Александр Вучич призывает стороны к миру. Дмитрий Песков добавил, что отношения между Россией и Сербией будут и дальше развиваться.