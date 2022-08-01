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Политика
"Все профукали и разворовали": Володин заявил о банкротстве киевского режима

"Все профукали и разворовали": Володин заявил о банкротстве киевского режима

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал претензии Украины на треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое в настоящее время принадлежит России. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя выплату трети долгов Советского Союза, написал политик в своем телеграм-канале.
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Володин уточнил, что на 1994 год долг бывшего СССР составлял 110 миллиардов долларов. Обязательства по его выплате взяла на себя Россия, остальные республики вышли из Советского Союза не обремененными обязательствами.

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Киев с 1991 по 2013 годы получал от РФ материальную поддержку для братского украинского народа, напомнил Володин. Москва поставляла энергоносители по льготным ценам, давала кредиты и торговые преференции на общую сумму 250 миллиардов долларов, перечислил спикер.

"Все профукали и разворовали. Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти", – оценил ситуацию Володин.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 1 августа заявил о претензиях Киева на "хотя бы треть" зарубежного имущества бывшего СССР. В частности, по его мнению, помещения в Соединенном Королевстве зарегистрированы на РФ "незаконно".

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 1 августа 2022, 12:43 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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