Глава департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин рассказал о ситуации с наемниками на Украине.



Пока Армия России выполняет поставленные перед ней задачи по обеспечению безопасности суверенных ДНР и ЛНР в рамках специальной военной операции Украины продолжает нарушать все мыслимые и немыслимые нормы международного права. Вопреки нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, представители преступного киевского режима занимаются вербовкой иностранных боевиков.

Об этом заявил представитель российского внешнеполитического ведомства Владимир Тарабрин. Он рассказал в интервью, что вербовкой наемников из других стран на Украине занимаются не только отдельные организации, но и сотрудники дипломатических ведомств, сообщает RT.

По словам представителя МИД РФ, иностранные боевики под контролем властей Незалежной участвуют в боевых действиях. Дипломат подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает преступления киевского режима.

Кроме того, чиновник отметил, что вербовка иностранных боевиков на Украине осуществляется при поддержке ряда стран, входящих в НАТО. По словам чиновника, Москва постоянно поднимает в международных организациях, в том числе, в ООН данный вопрос.

Он предупредил, что иностранные боевики, если не будут уничтожены в ходе спецоперации, вернутся в свои страны и там станут серьезной угрозой для общества. Тарабрин подчеркнул, что вербовка наемников противоречит также законам самой Украины.