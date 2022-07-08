Экономическая ситуация и энергетический кризис, возникшие в Евросоюзе после введенных против России санкций заставили европейских лидеров изменить свою тактику в отношении нашей страны. Фактически Брюссель пошел на уступки Москве. Однако ситуация обернулась политическим скандалом международного масштаба.
Очевидно, что западным политикам надоели постоянные жалобы и просьбы преступной киевской администрации, возглавляемой Владимиром Зеленским и контролируемой заокеанскими советниками. В том же время решение Евросоюза поддержать энергетическое эмбарго, введенное американским лидером Джо Байденом, обернулось большими проблемами.
Теперь Брюсселю приходится расширять перечень допустимых источников энергии. Об этом сообщает ОСН. В этой связи европейские политики решили развивать атомную и газовую энергетику. Однако, по мнению аналитиков британского таблоида Daily Express, они сделали огромный подарок президенту России Владимиру Путину.
Авторы статьи подчеркнули, что члены Евросоюза попадут в еще большую зависимость от отечественных энергоресурсов. В частности, они отметили, что Германия получает из России треть всего газа.
"Украина пришла в ярость", – пишет Daily Express.
По данным издания, решение Брюсселя в Киеве посчитали уступкой Москве. К слову, в самом Евросоюзе тоже нет согласия. Если ФРГ готова платить России, то Австрия выступает против новых правил по энергетике, уточняет Пятый канал.