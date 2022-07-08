Лавров заявил о желании Запада "победить Россию на поле боя"

В пятницу, 8 июля, по итогу совещания министров иностранных дел государств-членов G20 на саммите в Индонезии глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений. Дипломат коснулся тем специальной военной операции на Украине, а также дальнейших отношений нашей страны с западным миром.
Он подчеркнул, что сегодня Запад мешает Незалежной перейти к мирному процессу. По словам министра, западные страны сегодня выступают не за начало переговоров, а за победу Украины над Россией "на поле боя". Глава МИД РФ отметил, что в подобной ситуации говорить с ними не о чем.
Кроме того, глава российского дипломатического корпуса заявил о западные политики в ходе саммита не смогли дать ответы на "нелицеприятные" вопросы Москвы. По мнению Сергея Лаврова, участники G20 сегодня вместо решения экономических и финансовых вопросов занимают "оголтелой русофобией". Об этом сообщает RT.
Также министр иностранных дел подчеркнул, что страны Запада пытаются заблокировать транзит отечественного зерна. Он напомнил коллегам из G20, что зерно, которое в результате спецоперации осталось заблокированным в портах Украины, составляет менее одного процента от всего мирового объема. При этом зерно из России не пропускают в страны, которые заранее заключили контракты с нашей страной.