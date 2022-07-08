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Политика
Лавров заявил о желании Запада "победить Россию на поле боя"

Лавров заявил о желании Запада "победить Россию на поле боя"

Запад пытается заблокировать транзит зерна из России, уверен Сергей Лавров.
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В пятницу, 8 июля, по итогу совещания министров иностранных дел государств-членов G20 на саммите в Индонезии глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений. Дипломат коснулся тем специальной военной операции на Украине, а также дальнейших отношений нашей страны с западным миром.

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Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Он подчеркнул, что сегодня Запад мешает Незалежной перейти к мирному процессу. По словам министра, западные страны сегодня выступают не за начало переговоров, а за победу Украины над Россией "на поле боя". Глава МИД РФ отметил, что в подобной ситуации говорить с ними не о чем.

Кроме того, глава российского дипломатического корпуса заявил о западные политики в ходе саммита не смогли дать ответы на "нелицеприятные" вопросы Москвы. По мнению Сергея Лаврова, участники G20 сегодня вместо решения экономических и финансовых вопросов занимают "оголтелой русофобией". Об этом сообщает RT.

Также министр иностранных дел подчеркнул, что страны Запада пытаются заблокировать транзит отечественного зерна. Он напомнил коллегам из G20, что зерно, которое в результате спецоперации осталось заблокированным в портах Украины, составляет менее одного процента от всего мирового объема. При этом зерно из России не пропускают в страны, которые заранее заключили контракты с нашей страной.

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Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru
Автор: 8 июля 2022, 10:18 Источник: RT ✓ Надежный источник
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