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Политика
На фоне отставки Джонсона британцам рекомендовали избавиться от "друга" Путина

На фоне отставки Джонсона британцам рекомендовали избавиться от "друга" Путина

Владимира Путина хотели обвинить во всех бедах Европы, но проблемы начались у Бориса Джонсона.
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После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР серьезные проблемы возникли в Европе. Однако они не связаны с боевыми действиями, причина кроется в недальновидной политике западных лидеров. Попытки США, Великобритании и членов Евросоюза оказать на Россию санкционное давление ударили по экономике всего континента.

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Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

У многих политических деятелей посыпался рейтинг. Теперь даже громкие заявления и критика в адрес нашей страны не спасает их от потери высоких кресел. Так, глава британского кабмина Борис Джонсон уже долгое время готовится к отставке. В четверг, 7 июля, премьер-министр Соединенного королевства должен выступить с официальным заявлением.

На этом фоне в Европе продолжается настоящая охота не ведьм. С сенсационным расследованием выступило агентство Bloomberg. Журналисты заявили о разоблачении "друга" Владимира Путина. Жителей Великобритании и стран Евросоюза призвали срочно избавиться от того, кто помогает российскому лидеру.

Шутка ли, но речь идет о простом холодильнике. По данным телеканала "Царьград", авторы статьи напомнили европейцам, что устаревшие модели неэффективно потребляют электричество, что приводят к лишним расходам газа. Как известно, сегодня ЕС и Британия страдают от резкого роста цен на голубое топливо, которое всегда поставляла Россия.

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Борис Джонсон. Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2022, 14:48 Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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