После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР серьезные проблемы возникли в Европе. Однако они не связаны с боевыми действиями, причина кроется в недальновидной политике западных лидеров. Попытки США, Великобритании и членов Евросоюза оказать на Россию санкционное давление ударили по экономике всего континента.
У многих политических деятелей посыпался рейтинг. Теперь даже громкие заявления и критика в адрес нашей страны не спасает их от потери высоких кресел. Так, глава британского кабмина Борис Джонсон уже долгое время готовится к отставке. В четверг, 7 июля, премьер-министр Соединенного королевства должен выступить с официальным заявлением.
На этом фоне в Европе продолжается настоящая охота не ведьм. С сенсационным расследованием выступило агентство Bloomberg. Журналисты заявили о разоблачении "друга" Владимира Путина. Жителей Великобритании и стран Евросоюза призвали срочно избавиться от того, кто помогает российскому лидеру.
Шутка ли, но речь идет о простом холодильнике. По данным телеканала "Царьград", авторы статьи напомнили европейцам, что устаревшие модели неэффективно потребляют электричество, что приводят к лишним расходам газа. Как известно, сегодня ЕС и Британия страдают от резкого роста цен на голубое топливо, которое всегда поставляла Россия.