Идиотизм: в США разоблачили ложь Байдена про Путина

После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса американский лидер Джо Байден принял решение ввести против России энергетические эмбарго. Кроме того, он уговорил своих союзников по НАТО и Евросоюза поддержать санкции в отношении нашей страны. Недальновидная политика хозяина Белого дома вернулась к нему бумерангом и ударила по экономике США.
Однако теперь Джо Байден не желает нести ответственность перед собственными избирателями и обвиняет во всех бедах российского лидера Владимира Путина. Впрочем, его риторика уже давно не вызывает доверия у граждан США. Откровенную ложь главы государства уже разоблачили на ведущем американском политическом телеканале Fox News.
Обозреватель Такер Карлсон подчеркнул, что риторика хозяина Белого дома является идиотизмом. По его словам, в росте цен на энергоресурсы в США виноват не Владимир Путин, а преступные решение Джо Байдена. Об этом сообщает издание URA.RU.
Журналист отметил, что американскому президенту должно быть стыдно обвинять российского лидера в повышении стоимости нефти и газа при том, что США сами богаты полезными ископаемыми. Ведущий Fox News сослался на исследование компании GasBuddy, согласно которому топливо в стране начало дорожать еще задолго до начала спецоперации России на Украине. Он пришел к выводу, что Джо Байден попросту врет про Владимира Путина.