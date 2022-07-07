"Главный русофоб": Борис Джонсон покидает пост премьера Британии

Вся Великобритания, Европа и мир, главные политические издания и простые граждане в четверг, 7 июля, с нетерпением ждут окончательного решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о будущем своей карьеры. По данным местных СМИ, глава кабмина решил уйти в отставку.
Сенсационные новости с Даунинг-стрит пришли еще утром, однако политик до сих пор тянет с официальным заявлением. Потенциальное решение британского премьера оставить свое высокое кресло подтверждает телеканал Sky News. Журналисты ссылаются на информацию, полученную от своих источников, приближенных к правительственным кругам.
Очевидно, что Борис Джонсон сегодня находится под жестким давлением не только политической верхушки Соединенного Королевства, но и обычных подданных Британии. За последние несколько месяцев рейтинг премьера резко пошел вниз. Эксперты связывают подение уровня доверя с чередой скандалов.
Так, еще во время эпидемии коронавируса глава кабмина закатил шумную вечеринку в своей резиденции. Ее отголоски докатились и до британского парламента, который чуть не объявил импичмент лидеру страны. По данным телеканала "360", если премьер не примет решение об отставке, то вотум недоверия ему могут выразить народные избранники.
Большое количество вопросов у общественности вызвала и позиция Бориса Джонсона относительно специальной военной операции России на Украине. Его периодические встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским тоже не спасли рейтинг от падения.
При его правление двусторонние отношения Лондона и Москвы тоже пошли на понижение. По мнению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, Борис Джонсон является "главным русофобом". Парламентарий уверена, что власти Британии в желании противостоять России снизили уровень жизни для собственных граждан.