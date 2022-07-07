Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
партнеры
Четверг
7 июля
Лента новостей
14:03
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
13:58
Идиотизм: в США разоблачили ложь Байдена про Путина
13:53
Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 15 июля
13:32
"Государство не обязано": на брошенную могилу Крачковской без памятника наплевали
13:28
"От мизинчика до мизинчика": зацелованная жена Газманова рассказала об интимных ласках
13:21
Россиянам рекомендовали не оплачивать услуги ЖКХ вслепую
12:48
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
12:45
В Сочи неожиданно вырос спрос на маленькие квартиры
12:43
"Негодяи, решившие заработать деньги": Разин после смерти Шатунова объяснился за все грязные суды
12:42
Друга Барецкого подозревают в зверском убийстве
12:35
"Главный русофоб": Борис Джонсон покидает пост премьера Британии
12:32
Другая фамилия, скандалы с отцом и американский жених: как живет брошенная дочь Малинина от Зарубиной
12:24
В аварии на Сахалине пострадали 5 человек
11:57
"Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком
11:52
Не поздоровится: вещающему в русофобном режиме Галкину грозит расправа
11:43
Украина обстреливает ДНР запрещенными кассетными снарядами – видео
11:21
"Пусть царствует в своем Израиле": Вовк разочаровалась в Пугачевой и ее мужчинах
11:18
"Могла заболеть из-за стресса": Сафронов назвал причину увядания потерявшей шанс на жизнь Пугачевой
11:14
"Макрон жалок": жители Франции поддержали Путина
11:08
"Женские споры": зазвездившаяся Бузова нелепо оправдалась за ссору с сестрой
10:57
Столичные девелоперы заработали 840 млрд
10:40
"Римма, ты дура?": сжираемая раком Маркова прыгнула в могилу вслед за трупом Мордюковой
10:20
"Сразу загрызу": дочь Серова готова наброситься на корыстную молодую любовницу
10:14
В Москве произошло ДТП с двумя жертвами – видео
09:54
В Забайкалье автокран раздавил легковой автомобиль
09:52
Украина может исчезнуть с карты мира: в США сделали сенсационное заявление
09:33
"Отстань от человека!": Перед смертью загнанного Шатунова преследовали
09:33
Аренда жилья в Москве подешевела на 19%
09:29
"Он давно такой": вскрылась подноготная поливающего коллег грязью Садальского
09:26
В валяющейся в блевотине тетке с жуткими экземами на коже не сразу узнали Волкову из "Ворониных"
09:04
Какая категория россиян может получить скидку за услуги ЖКХ: объяснили в Госдуме
08:44
Пришлось увеличить сроки: доследственная проверка по смерти Шатунова продлена на месяц
08:40
"Лицензия на отстрел": скандалисту Домогарову вынесли страшный вердикт после мордобоя
08:35
Сыну и внучке плевать: разбитого болезнью Паркинсона 84-летнего Зайцева водят под руки чужие люди
06:10
Фиктивный брак и побег за границу с тайным любовником: что известно о личной жизни Агузаровой
04:23
"В квартиру ворвались и начали выносить все вещи": Волынская обвинила бывшего мужа в ограблении
02:13
"Безумно": Вышвырнутая из школы дочь Глюкозы заявилась с выбитым зубом
00:14
День Ивана Купалы: приметы и традиции 7 июля
22:18
Почерневшие веки закрылись навсегда: Россия потеряла изнуренного раком Шуру
21:58
Новое обращение Януковича к украинцам: Они должны потребовать правды
21:54
Как помочь кошке в жару – совет ветеринара
21:26
Зеленский поставил в приоритет террор в Донбассе – экс-депутат Рады Кива
21:26
"Давайте, ребята!": Рукастый мужик проковырял увлажненной слюной Лолите огромную дыру
21:05
В Московском зоопарке родился экзотический краснокнижный зверек
20:54
"Беременна или кажется?": Навку застукали в объятиях другого мужчины на фоне скандала с изменами
20:01
"Светлая память": 46-летнюю Канделаки пришибло смертью
19:45
"Только плакать и осталось": рыдающей Высоцкой озвучили неутешительный вердикт
19:12
"Так получилось": Разведенный Лепс раскаялся после слухов об измене с Барановской
18:33
"Как я люблю": изнасилованного парнем Костюшкина ублажили толпой
18:29
Портрет Сергея Есенина появится на стене многоэтажки в Подмосковье
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сюрприз: 70-летний Розенбаум появился перед российскими военными
Не живет в России уже 30 лет и растит чужих детей: как живет внебрачная американская дочь Макаревича
"Зачем Костенко это терпит?": гуляющего по барам ночью Тарасова поймали с поличным
Опубликованы страшные кадры крушения MV-22 Osprеу в США
Слава освободителям Донбасса: представлен гимн солдат специальной операции на Украине
"Две трети россиян не понимают": За что люди платят деньги по услугам ЖКХ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Главный русофоб": Борис Джонсон покидает пост премьера Британии

"Главный русофоб": Борис Джонсон покидает пост премьера Британии

Борис Джонсон сегодня находится под жестким давлением не только политической верхушки Британии, но и обычных граждан.
прочитано 469 раз

Вся Великобритания, Европа и мир, главные политические издания и простые граждане в четверг, 7 июля, с нетерпением ждут окончательного решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о будущем своей карьеры. По данным местных СМИ, глава кабмина решил уйти в отставку.

ПО ТЕМЕ

"Макрон жалок": жители Франции поддержали Путина

Чудовищные высказывания: Песков поставил на место охамевшего Джонсона

 Борис Джонсон

Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Сенсационные новости с Даунинг-стрит пришли еще утром, однако политик до сих пор тянет с официальным заявлением. Потенциальное решение британского премьера оставить свое высокое кресло подтверждает телеканал Sky News. Журналисты ссылаются на информацию, полученную от своих источников, приближенных к правительственным кругам.

Очевидно, что Борис Джонсон сегодня находится под жестким давлением не только политической верхушки Соединенного Королевства, но и обычных подданных Британии. За последние несколько месяцев рейтинг премьера резко пошел вниз. Эксперты связывают подение уровня доверя с чередой скандалов.

Так, еще во время эпидемии коронавируса глава кабмина закатил шумную вечеринку в своей резиденции. Ее отголоски докатились и до британского парламента, который чуть не объявил импичмент лидеру страны. По данным телеканала "360", если премьер не примет решение об отставке, то вотум недоверия ему могут выразить народные избранники.

Большое количество вопросов у общественности вызвала и позиция Бориса Джонсона относительно специальной военной операции России на Украине. Его периодические встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским тоже не спасли рейтинг от падения.

При его правление двусторонние отношения Лондона и Москвы тоже пошли на понижение. По мнению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, Борис Джонсон является "главным русофобом". Парламентарий уверена, что власти Британии в желании противостоять России снизили уровень жизни для собственных граждан.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2022, 12:35 Источник: Sky News ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

У всех на глазах: Шаловливый холостяк Басков обтерся гениталиями о знойную красотку

Не постеснялся
Шоу-бизнес

"Так получилось": Разведенный Лепс раскаялся после слухов об измене с Барановской

Певец сдал себя с потрохами
Шоу-бизнес

"Станет хуже": нарастившей шишку в интимном месте Волочковой срочно требуется операция

Балерине светят проблемы
Шоу-бизнес

"Выкручиваю на минимум "маму": сын Табакова зовет Зудину по имени-отчеству

Интересные отношения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Подмосковье поймали банду серийных воров
В Перми скончался прославленный артист
В Подмосковье открыли инновационные игровые площадки для детей
Крошечных ежиков спасли в Кемерове от жестокой смерти
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+